Ludwigshafen – MdB Schreider: Schreider ruft Bildungseinrichtungen zur Teilnahme an MINTmachtagen auf

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Bundestagsabgeordnete Christian Schreider (SPD) ermutigt Bildungseinrichtungen in seinem Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal, an den MINTmachtagen der Stiftung „Kinder forschen“ teilzunehmen. Am 18. Juni lädt die Stiftung „Kinder forschen“ im gesamten Bundesgebiet dazu ein, sich beim Aktionstag zu beteiligen. „Eine wertvolle Gelegenheit für Kinder im Kita- und Grundschulalter, sich aktiv mit Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) auseinanderzusetzen“, erklärt Schreider, der den bundesweiten Aktionstag begrüßt. „Ich freue mich sehr, wenn viele Kitas, Horte und Grundschulen bei uns in der Region mitmachen.“

Zur Bedeutung der MINT-Bildung betont der direkt gewählte Abgeordnete: „Die frühe Auseinandersetzung mit der spannenden Welt der MINT-Fächer schafft eine wichtige Grundlage für die Zukunftsfähigkeit Deutschlands. Eine fundierte Ausbildung in diesen Fächern ist entscheidend, um den Herausforderungen der modernen Welt gewachsen zu sein und auch unsere Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern. Außerdem sind die MINTmachtage auch eine fantastische Initiative, um das Interesse junger Menschen in diesen Schlüsselbereichen zu wecken und zu fördern“, so Schreider.

Die gemeinnützige Stiftung „Kinder forschen“ ist Deutschlands größte Bildungsinitiative für pädagogische Fach-, Lehr- und Leitungskräfte in Kita, Grundschule und Hort. Mit einem umfassenden Fortbildungsprogramm für Erzieherinnen und Lehrkräfte setzt sich die Stiftung für eine fachkundige frühe MINT-Bildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung ein. 2024 lädt die Stiftung Kinder forschen zum Thema Freiheit unter dem Motto “Entdecken, Forschen, Freisein!“ alle pädagogischen Fach- und Lehrkräfte ein, gemeinsam mit den jungen Menschen auf Entdeckungsreise zu gehen und sich den verschiedenen Aspekten von Freiheit zu nähern.

Interessierte Bildungseinrichtungen erhalten weiterführende Informationen über die Webseite www.mintmachtage.de.

QUelle – Büro des Bundestagsabgeordneten Christian Schreider