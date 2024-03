Landau – Beiträge fürs Heimatjahrbuch 2025 gesucht: „Vom Kommen und Gehen. Menschliche, tierische und pflanzliche Ein- und Auswanderung“

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Stadt Landau/Kreis Südliche Weinstraße) – Römer, Kelten und Germanen, Eroberer, Durchzügler, Glaubensflüchtlinge, Besatzungssoldaten, Gastarbeitende, Asylsuchende – sie alle tragen und trugen dazu bei, was wir heute sind, nämlich Pfälzer. Wer kommt, der bringt auch etwas mit. Die Römer brachten den Wein auch an die heutige Südliche Weinstraße, die Gastarbeiter eröffneten Restaurants, und aus Amerika wurden so wichtige Kulturpflanzen wie die Kartoffel zu uns gebracht.

„Migration ist ein weitreichendes und spannendes Thema, das unseren Landkreis seit jeher prägt. Auch heute wird immer wieder deutlich, wie vielfältig unser Landkreis ist, zum Beispiel bei unseren Einbürgerungsfeiern im Kreishaus, wo ich regelmäßig Kreisbürgerinnen und -bürgern aus unterschiedlichsten Herkunftsländern die Urkunde zur deutschen Staatsbürgerschaft überreichen darf“, so Landrat Dietmar Seefeldt.

Auch der Klimawandel, der sich unter anderem in der Pflanzen- und Tierwelt bemerkbar macht, bewirkt ein Kommen und Gehen. Manche Arten können bei uns nicht mehr existieren, neue Arten tauchen auf, weil unser Klima mittlerweile ihren Bedürfnissen entspricht. Silberreiher, Bienenfresser, Taubenschwänzchen und Co. sind „neue“ Geschöpfe, die unser Auge erfreuen.

Auch andere Themen willkommen

Selbstverständlich sind auch wieder Beiträge aus Geschichte, Kunst und Kultur, Wirtschaft, Soziales, Sport, Brauchtum und Natur willkommen, die nicht dem Schwerpunktthema zuzuordnen sind. Die Texte sollten bebildert sein und fünf DIN-A4-Seiten nicht überschreiten.

Einsendeschluss ist der 15. Juli. Beiträge können postalisch an die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, Redaktion Heimatjahrbuch, Dr. Andreas Imhoff, An der Kreuzmühle 2, 76829 Landau oder per E-Mail an andreas.imhoff@suedliche-weinstrasse.de gesendet werden, Telefon 06341 940-907.