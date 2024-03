Heppenheim startet in die Führungssaison – Sechs öffentliche Führungen im April – auch Kinderführungen in den Osterferien

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Historische Strafgerichtsbarkeit, Metzendorf-Architektur, Postkutschenromantik und Sagengeschichten – Heppenheim eröffnet die Führungssaison 2024 mit sechs ganz unterschiedlichen Themenführungen. Los geht es am Ostermontag, den 1. April 2024: Ab 10:30 Uhr lotst Pia Keßler-Schül bei der Themenführung „Vom Bahnhof zum Dom“ durch rund 1200 Jahre Stadtgeschichte. Beginnend vor dem Bahnhof führt die Tour in 90 Minuten über prachtvolle Landhäuser, den Halben Mond, den Standort der früheren Taxis’schen Posthalterei und das ehemalige Kaufhaus Mainzer hin zu den Orten kurfürstlicher Macht in der Altstadt.

In den Osterferien gibt es wie gewohnt öffentliche Kinderführungen: Am 5. und 12. April 2024 können Kinder ab sechs Jahren jeweils um 19:30 Uhr mit dem kleinen Ratterich „Ratz Pfeifer“ auf eine Laternenrunde gehen (ab/bis Kurmainzer Amtshof/Amtsgasse 5; Dauer 60 Minuten). Bei der Kinderlaternenführung erzählt Ratz wie die Sagen überhaupt erst in die Altstadtlaternen kamen und weitere kindgerechte Geschichten aus Heppenheim und Umgebung.

Am Sonntag, den 07. April 2024, geht es um 10:30 Uhr mit Pia Keßler-Schül in der Weinlage Eckweg auf Spurensuche. Die beliebte Führung „Geschichten am Wegesrand – das Geistertal“ entführt in das badische Grenzgebiet und das verwunschene, etwas gespenstische, Bombachtal. Unterwegs werden Geschichten aus alter Zeit, wie die vom „Krötenbrunnen“ oder dem „Teufelssprung“, wieder lebendig. Für die 150-minütige Wanderung empfiehlt sich festes Schuhwerk. Treffpunkt ist der Parkplatz am Friedhof.

Am 14. April 2024, ebenfalls um 10:30 Uhr, können sich Interessierte mit Michael Weber auf einen 120-minütigen Rundgang zu Metzendorf-Häusern in Heppenheim begeben. Beginn ist am Marktplatz – von hier aus werden das Höhnsche Villenviertel, das ehemalige Kaufhaus Mainzer und das Mutterhaus der Vinzentinerinnen sowie weitere architektonische Meisterleistungen der Gebrüder Metzendorf angesteuert.

Anlässlich des 800-jährigen Jubiläums der Centgerichtsstätte auf dem Landberg findet am 28. April 2024, um 11:00 Uhr, ab dem Heppenheimer Rathaus eine Jubiläums-Galgenwanderung unter Führung von Prof. Dr. Karl Härter (Heppenheimer Geschichtsverein) statt. Die ca. dreistündige Führung zeigt und erläutert anhand originaler Quellen und Abbildungen alle historischen Stätten der Strafjustiz, die zum Centgericht auf dem Landberg gehörten. Von der Altstadt aus führt die Wanderung zum Streitstein zwischen Bensheim und Heppenheim und weiter zum Landberg, dem Sitz des Centgerichts. Mitglieder des Geschichtsvereins und Gästeführer werden hier Szenen aus der Gerichtssitzung „Der letzte Endliche Rechtstag des Centgerichts auf dem Landberg: Verfahren und Hinrichtung des Niklas Dörsam am 6. Dezember 1799“ vorspielen. Die Führung endet am ehemaligen Hinrichtungsplatz am Fuß des Hemsbergs.

Eine Voranmeldung zu den Führungen ist nicht erforderlich. Teilnahmegebühren und weitere Informationen bei der Tourist Information Heppenheim oder unter www.heppenheim.de. Die Teilnahme an der Jubiläums-Galgenwanderung des Heppenheimer Geschichtsvereins ist kostenfrei.