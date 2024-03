Sinsheim – Klimaschutz macht Ah! – Viele Fragen – viele Antworten

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Fokus auf „Klimagerechtes Wohnen“ lockte interessierte Eigenheimbesitzer in die Dr.-Sieber-Halle Klimaschutz macht Ah! hieß es am vergangenen Donnerstagabend in der Sinsheimer Dr.-Sieber-Halle. Neben dem Moderatorenteam um Marco Peters und Mascha Overath des Deutschen Instituts für Urbanistik (Difu) waren Dr. Thomas Fischer von der Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur (KLiBa) Heidelberg – Rhein-Neckar-Kreis gGmbH sowie Kai Lichtwald, Leiter des städtischen Amts für Gebäudemanagement, der Einladung gefolgt. Das Quartett gab interessante Einblicke über die Auswirkung des Sektors Wohnen sowie den aktuellen Anforderungen bei Gebäudesanierungen. Fischer wies in seinem informativen Vortrag auf Ansatzmöglichkeiten hin, sich strukturiert an eine Gebäudesanierung heranzutasten. Er ging auf gesetzliche Vorgaben und Pflichten bei der energetischen Sanierung ein, zeigte aber auch ergänzend die Kombinierbarkeit von Förderprogrammen auf. Lichtwald stellte grundsätzliche Sanierungsansätze der Stadt vor und gab Einblicke in die Komplexität der Liegenschaften. „Wir haben Kindergärten, Schulen, Mehrzweckhallen, Verwaltungsstellen aber auch Wohngebäude im Portfolio – mehr als 250 Gebäude sind beheizt“, betonte er. Auch die Stadt muss sich mit dem Thema energetische Gebäudesanierung strukturell befassen.

Die anwesenden, sehr interessierten Bürger konnten im Anschluss Fragen aus der Praxis stellen – oft heruntergebrochen auf ihr Eigenheim. Themen wie Dämmung und Wärmeversorgung bei sehr alten Gebäuden, aber auch Fragen nach der Rentabilität von Investitionen in Erneuerbare Energien wurden von den Fachleuten wie auch den Anwesenden Gästen diskutiert. „Wir freuen uns, dass diese Veranstaltung so gut angenommen wurde und den Gästen bei ihrer persönlichen Fragestellung geholfen wurde“, so Stefanie Kalla, Klimaschutzmanagerin der Stadt. Im integrierten Klimaschutzkonzept hat sich die Stadt Sinsheim für ein breiteres Beratungs- und Informationsangebot rund um das Thema Klimaschutz in Richtung Bürgerschaft bekannt. „In den kommenden Wochen und Monaten werden wir noch weitere Veranstaltungen mit dem Blick auf Gebäudesanierung anbieten. Es ist derzeit ein stark nachgefragtes Thema.“