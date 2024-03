Germersheim – Gefahrstoffzug des Landkreises auf internationalem Kongress – Landrat dankt für grenzüberschreitendes Engagement im Katastrophenschutz

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am frühen Sonntagmorgen gegen 01:50 Uhr geriet ein in einer Einfahrt eines Anwesens in der Bismarckstraße abgestellter Mercedes-Benz in Brand. Ein Anwohner wurde auf das brennende Auto aufmerksam und setzte umgehend einen Notruf bei der Feuerwehr ab. Anschließend begann er sowie ein weiterer Nachbar den Brand mit eigenen Löschmitteln zu bekämpfen. Mit dem ... Mehr lesen »