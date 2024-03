Hockenheim – Unternehmensempfang 2024

Hockenheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Rund 250 Gäste strömten kürzlich in die Hockenheimer Stadthalle, um der Einladung der Stadt zum diesjährigen Unternehmensempfang zu folgen.

Nach der musikalischen Eröffnung durch die Akustikband „Wörner Cocktail“ übernahm Oberbürgermeister Marcus Zeitler die Bühne, hieß die Gewerbetreibenden herzlich willkommen und stellte die Verwaltung als Unternehmen mit rund 470 Mitarbeitenden vor. Seine Aufmerksamkeit gilt jedoch nicht nur dem „Unternehmen Stadtverwaltung“, sondern auch der Stadt als Wirtschaftsstandort. Hockenheim zeigt hier eine sehr positive Entwicklung. In Hockenheim sind mittlerweile rund 2300 Gewerbebetriebe und Gewerbetreibende angemeldet. Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse ist seit 2000 um 27 Prozent auf 8091 gestiegen.

„Diese Entwicklung freut mich ungemein. Um dieses Wachstum zu halten, müssen wir bereits jetzt die Weichen stellen“, so der Oberbürgermeister. Mit Blick in die Zukunft thematisierte Zeitler auch die Herausforderung des Fachkräftemangels sowie neuer Möglichkeiten, die die Künstliche Intelligenz im Arbeitsalltag mit sich bringt. Darüber hinaus nutzte der Verwaltungschef die Gelegenheit, alle Anwesenden dazu aufzurufen, am 09. Juni 2024 von Ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen.



Im Anschluss an Marcus Zeitler übernahm der Geschäftsführer des Stadtmarketing Heidelberg Mathias Schiemer die Bühne, um mit seinem Vortrag „Heidelberg im Wandel – erst Tourismus-Hotspot, jetzt internationale Kongressstadt“ Einblicke in seine Arbeit zu geben. Anschließend stand vor allem der persönliche Austausch im Vordergrund und so wurde die Zeit vor und nach den Programmpunkten für Netzwerkarbeit in entspannter Atmosphäre genutzt.

Bildunterschrift:

Bild 1: Oberbürgermeister Marcus Zeitler heißt die Gewerbetreibenden herzlich willkommen. (Bild: Stadtverwaltung Hockenheim)

Bild 2: Der Geschäftsführer des Stadtmarketing Heidelberg Mathias Schiemer gibt mit seinem Vortrag „Heidelberg im Wandel – erst Tourismus-Hotspot, jetzt internationale Kongressstadt“ Einblicke in seine Arbeit. (Bild: Stadtverwaltung Hockenheim)

