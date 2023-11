Mannheim – Bundesweiter Vorlesetag in der Stadtbibliothek

20 Jahre Mannheimer Vorlesepat*innen

Lesen ist ein Thema, das nie an Aktualität verliert. Im Gegenteil: der richtige Umgang mit Informationen wird immer wichtiger. Der Grundbaustein dafür ist die Lesekompetenz. Diese nimmt, wie beispielsweise die letzte IGLU-Studie wieder gezeigt hat, jedoch stetig ab. Zentral für den Aufbau der Lesekompetenzen bei Kindern ist das Vorlesen, beispielsweise in Form der klassischen „Gute-Nacht-Geschichte“. Da aber längst nicht allen Kindern zu Hause vorgelesen wird, unterstützen Bibliotheken, Kindertageseinrichtungen und Schulen durch regelmäßige Vorleseangebote.

Ohne Ehrenamtliche wären diese flächendeckenden Angebote nicht denkbar. Die Stadtbibliothek Mannheim koordiniert hierfür das Projekt der Mannheimer Vorlesepat*innen, das in diesem Jahr Jubiläum hat. Die ersten von ihnen wurden vor 20 Jahren in Mannheim geschult und anschließend an Einrichtungen vermittelt. Inzwischen haben insgesamt 800 Menschen das Programm durchlaufen.

Eine lange Liste von Auszeichnungen und Nominierungen für Preise u.a. der Stiftung Lesen belegt dabei den gesellschaftlichen Wert und die Würdigung des Projekts. Als Höhepunkt steht aber sicher die Einladung einer Vorlesepatin zum Sommerfest des damaligen Bundespräsidenten Christian Wulff 2010.

Auch dieses Jahr beim Vorlesetag voll im Einsatz

Neben Gelegenheiten, wie Bibliotheksfesten oder der Mannheimer KinderVesperKirche, ist seit 20 Jahren auch der bundesweite Vorlesetag fest im Terminkalender der Vorlesepat*innen verankert. Er findet bundesweit immer am dritten Freitag im November statt, auch in der Stadtbibliothek Mannheim.

Beim diesjährigen Termin lasen die Ehrenamtlichen am Nachmittag im halbstündigen Rhythmus Kindergeschichten wie „Willkommen im Hotel zur grünen Wiese“ oder „Die Bremer Stadtmusikanten“ der jungen Zuhörerschaft vor.

Am Vormittag gab es Angebote für Vorschulgruppen und Schulklassen, die auf großes Interesse stießen und schnell ausgebucht waren. Für die Vorschulkinder kam hierbei ein Lesehund des Malteser Hilfsdienst e.V. zum Einsatz, der für Begeisterung sorgte.

Studierende der Sprecherziehung und Theaterpädagogik der Pädagogischen Hochschule Heidelberg boten gleichzeitig erstmals in Mannheim zwei Veranstaltungen für Schulklassen an. Beim „Kino für die Ohren“ erstellten sie mit einer 4. Klasse der Brüder-Grimm-Grundschule ein Hörspiel und bei den Mitmachgeschichten hatte eine Lerngruppe der Johann-Peter-Hebel-Grundschule Neuhermsheim viel Freude.

Vorlesepatenschaften werden immer gebraucht

Die Relevanz des Ehrenamtes der Vorlesepat*innen ist unstrittig und neue Ehrenamtliche sind immer willkommen. Wer also Lust auf diese sinnstiftende Tätigkeit hat, ist herzlich eingeladen sich einzubringen. Grundlage ist der Besuch des Seminars „Lies mir doch was vor“. Es findet das nächste Mal im Frühjahr 2024 statt. Wer sich hierfür anmelden möchte, schickt einfach eine entsprechende E-Mail an: stadtbibliothek.paedagogik@mannheim.de

Quelle: Stadt Mannheim