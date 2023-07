Zwei Projekte schafften Gelegenheit zur Begegnung bei der Johannes-Diakonie am Standort Mosbach

Mosbach / Metropolregion Rhein-neckar – Auszubildende der Mosca GmbH engagierten sich am Standort Mosbach der Johannes-Diakonie.

Mosbach. Seit Jahren sind junge Menschen aus der Mosca GmbH immer wieder mit faszinierenden Projekten in der Johannes-Diakonie zu Gast. Mit dem neuen Leiter im Bereich Bildung von Mosca, Dirk Brislinger, konnte die Ehrenamtskoordinatorin der Johannes-Diakonie, Tanja Bauer, nun gleich zwei neue Projekte angehen. Denn im ersten Lehrjahr sollen Auszubildende und auch Studierende bei Mosca gemeinsam ein soziales Projekt eigenverantwortlich finden, planen und durchführen. Lehrerin Christina Pfeiffer (Johannesberg Schule) und Abteilungsleiter Christian Luckey vom Berufsbildungswerk (BBW) Mosbach-Heidelberg waren nicht um Ideen verlegen, wie die Hilfsbereitschaft in Taten verwandelt werden könnte. Zwei Projekte waren schnell gefunden.

In der Johannesberg Schule galt es, einen Fahrradabstellplatz zu gestalten. Im BBW verschönerte die Mosca-Truppe zwei Gangnischen in den Fluren durch Wandgestaltung und Sitzmöglichkeiten. Die Arbeiten wurden zusammen mit BBW-Azubis der Bereiche Holz und Maler/Lackierei geleistet. Beide Projekte gelangen noch am Projekttag. Geschäftsführerin Simone Mosca besichtigte anerkennend das Ergebnis: „Mir ist es wichtig, dass unsere Auszubildenden sich sozial engagieren, einen Blick über den Tellerrand werfen und auch Begegnungen mit Menschen mit Beeinträchtigung erfahren.“

Diesem Ziel hatten zuvor zwei Begegnungstage bei Mosca und in der Johannes-Diakonie Rechnung getragen. Leitungskräfte aus Johannesberg Schule und BBW bedankten sich herzlich für die Unterstützung bei den Mosca-Auszubildenden und den Ausbildungsverantwortlichen. Zum Abschluss überreichten Schüler und Schülerinnen Simone Mosca Blumen als kleines Dankeschön. Die Freude über die gelungenen Projekte und die Vorfreude auf weitere war bei allen Beteiligten zu spüren.

Bild: Mosca-Auszubildende und Jugendliche aus dem Berufsbildungswerk (BBW) Mosbach-Heidelberg sowie der Johannesberg Schule trafen sich zu gemeinsamer Projektarbeit in der Johannes-Diakonie. Foto: Christine Pfeiffenberger