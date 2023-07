Südliche Weinstrasse – Kinder- und Jugendtheatertage „Aufgespielt!” gestartet – Öffentlichkeit zu Aufführungen eingeladen

Südliche Weinstrasse / Metropolregion Rhein-Neckar – Zum Auftakt der Kinder- und Jugendtheatertage „Aufgespielt!” war die Aufregung der Kinder und Jugendlichen am Dienstagmorgen nahezu mit Händen zu greifen. Sie waren nur allzu bereit, dem Aufruf des Organisationsteams nachzukommen: „Folgt uns ins Wunderland!” – dem Motto des Theater-Festivals, das vom 11. bis 13. Juli im Haus des Gastes in Bad Bergzabern stattfindet, unterstützt von der Sparkasse Südpfalz.

Während der drei Veranstaltungstage präsentieren acht Theatergruppen aus der Region ihre im Vorfeld erarbeiteten Stücke oder Szenen. Die Auftritte dauern zwischen zehn und 45 Minuten. Im Publikum sitzen die anderen teilnehmenden Gruppen und Gäste – denn die Präsentationen sind öffentlich. Eltern, Familie, Freunde und alle Interessierten sind herzlich zu den Vorstellungen eingeladen. Gestartet ist das Festival mit dem Stück „Vom Fischer und seiner Frau” der Gruppe Mutabor (Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus in Landau) am Dienstagnachmittag, gefolgt von „UNgenügenD” der Gruppe „Die Makellosen” (Darstellendes Spiel-Kurs der IGS Rülzheim).

„Ohne Kultur ist alles nichts”, zitierte Landrat Dietmar Seefeldt einen bekannten Spruch in seiner Begrüßung. „Die drei Tage des Miteinanders, des gemeinsamen Vorbereitens der Auftritte und der Konzentration, all das wird euch in Erinnerung bleiben”, wandte sich der Landrat an die zahlreichen Kinder und Jugendlichen im Haus des Gastes. Er bedankte sich beim Kreistag der Südlichen Weinstraße, der das Projekt „Aufgespielt!” für so wertvoll halte, dass er rund 15.000 Euro im Haushalt bereitgestellt hat, bei der Sparkasse Südpfalz für die finanzielle Unterstützung im Rahmen des Jugendaktionsbündnisses sowie beim gesamten Organisationsteam, darunter insbesondere das Chawwerusch Theater in Herxheim.

Der für das Jugendamt zuständige Erste Kreisbeigeordnete Georg Kern wies darauf hin, dass Kultur nicht an Grenzen gebunden sei; so wirkten beim Festival Kinder und Jugendliche nicht nur aus dem Kreis SÜW, sondern auch aus dem Kreis Germersheim sowie der Stadt Landau mit. Er gab der Hoffnung Ausdruck, dass es künftig gelingen kann, eine Gruppe aus dem französischen Weißenburg bei dem Theater-Festival zu begrüßen.

Die Termine zu den Aufführungen und weitere Hinweise zum Programm sind online verfügbar unter www.suedliche-weinstrasse.de/de/landkreis/jugend/aufgespielt.php und unter www.chawwerusch.de/aufgespielt/

Bei Aufgespielt können die Teilnehmenden aus verschiedenen Workshop-Angeboten wählen, ihre Kenntnisse vertiefen und sich Tipps und Anregungen von Profis einholen. Neben Beatboxing, Hiphop-Performance und Zirkus stehen auch Angebote zur Bühnenpräsenz, zu Improvisation und zum Thema Maskentheater zur Auswahl. Begleitet werden die Theatertage, sowie die Produktions-, also auch die Vorbereitungsphase, durch Theaterpädagoginnen und -pädagogen sowie Profi-Schauspielende vom Chawwerusch Theater Herxheim.

Neugierig geworden? Für Zuschauerinnen und Zuschauer besteht die Möglichkeit, bei den vielfältigen öffentlichen Präsentationen der Theatergruppen Eindrücke der kulturellen Kinder- und Jugendarbeit in der Region zu gewinnen. Der Seniorenbeirat des Landkreises Südliche Weinstraße hat im Rahmen seiner Aktivitäten unter dem Motto „Hand in Hand von Jung und Alt” angekündigt, die Veranstaltungen besuchen zu wollen, um dieses Leitmotiv konkret werden zu lassen. Alle Seniorinnen und Senioren sind eingeladen, als Gäste an den öffentlichen Präsentationen der Theatertage dabei zu sein. Außerdem können sie sich bei den Nachbesprechungen zu den Stücken mit den Jugendlichen austauschen.

Gerne können sich interessierte freie Theatergruppen, AGs oder Schulgruppen bereits für die Teilnahme im nächsten Jahr bewerben oder informieren. Nähere Infos gibt es unter www.suedliche-weinstraße.de.

Zu diesen Terminen sind Zuschauerinnen und Zuschauer im Haus des Gastes in Bad Bergzabern willkommen, jeder Auftritt inklusive Nachgespräch:

Mittwoch, 12. Juli, 9.40 bis 10.40 Uhr

Stück: Mäuse in der Bergkirche

Alter: jedes Alter

Gruppe: Kinderchor Haus der Familie Bad Bergzabern

Mittwoch, 12. Juli, 10.45 bis 11.30 Uhr

Träume-Lieder-Collage zum Thema Träume, Frieden und Freiheit

Alter: jedes Alter

Gruppe: Jugendchor Haus der Familie Bad Bergzabern

Mittwoch, 12. Juli, 12 bis 12.55 Uhr

Stück: Wer ist besser? Mensch oder Natur?

Alter: ab zehn Jahren

Gruppe: Die Erdnüsschen (Gymnasium Bad Bergzabern)

Mittwoch, 12. Juli, 14.30 bis 15.20 Uhr

Stück: Lilli oder die Reise zum Wind

Alter: jedes Alter

Gruppe: Theater-AG (Freie Montessori Schule Landau)

Mittwoch, 12. Juli, 16 bis 17 Uhr

Stück: Herxheim – das Musical. Mit dem Kofferradio durch 1250 Jahre Herxheim

Alter: jedes Alter

Gruppe: Südpfalzlerchen

Donnerstag, 13. Juli, 14 bis 14.45 Uhr

Workshop-Präsentation

Alter: jedes Alter

Während des Festivals lernen die Teilnehmenden in verschiedenen Workshops allerhand dazu. Hier gewähren sie der Öffentlichkeit einen kleinen Einblick, womit sie sich beschäftigt haben.

Donnerstag, 13. Juli, 14.55 bis 16.05 Uhr

Stück: Backstage – Romeo und Julia

Alter: ab sechs Jahren

Gruppe: Darstellendes Spiel 10 IGS Rheinzabern

Bildunterschrift: Das Organisationsteam der Kinder- und Jugendtheatertage hat am Dienstagmorgen mit seiner Darbietung das Theater-Festival “Aufgespielt!” eröffnet. Foto: KV SÜW