Kinderleicht: Kita-App „Sdui” ab September in Speyer für alle städtischen Kindertagesstätten startklar

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Gute Nachrichten für Eltern: Mit Beginn des Kita-Jahres 2023/2024 im September wird die Elternkommunikation in allen städtischen Kindertagesstätten kinderleicht. Denn dann ist die App „Sdui” flächendeckend in den zwölf Speyerer Kitas in kommunaler Trägerschaft verfügbar.

„Zuletzt wurde von vielen Eltern der Wunsch an uns herangetragen, gerade über kurzfristige Veränderungen, die beispielsweise Veranstaltungen oder Elternabende betreffen, schnell und unkompliziert informiert zu werden. Eine App, die Organisation, Verwaltung und Kommunikation vereint, ist ein Allround-Talent, das sowohl die Eltern als auch uns als Stadt enorm voranbringt”, verdeutlicht Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler die Vorteile bei der Einführung von „Sdui” in den städtischen Kitas.

Nachdem am 1. April 2023 die Technik zur Einführung der App an den Start ging, konnten seitdem schon sechs Kitas in Trägerschaft der Stadt Speyer von der Digitalisierungsoffensive profitieren. Im September 2023 sollen dann auch die restlichen Kitas nachziehen können.

„Aus den kleineren Kitas hören wir bereits, dass wir für die Eltern die Kommunikation und Organisation erheblich vereinfachen konnten. Planmäßig folgt nun die Integration der größeren Kitas, da diese mehr Daten einzupflegen haben. Für das gesamte Vorhaben geht ein großes Dankeschön an die städtische EDV- sowie die Kita-Abteilung, die diese Einführung erfolgreich vorbereitet und schon bald zu 100 Prozent umgesetzt haben”, freut sich Bürgermeisterin und Sozialdezernentin Monika Kabs.

Beigeordnete und Digitalisierungsbeauftragte Sandra Selg hebt den Nutzen digitaler Medien in Bildungseinrichtungen hervor: „Digitale Technik hat tiefgreifende Auswirkungen auf unsere Kommunikation und das gesamte Zusammenleben. Daher ist es wichtig, auch und insbesondere in Bildungseinrichtungen wie Schulen und Kitas die Vorteile, die digitale Medien mit sich bringen können, nicht auszuklammern, sondern zielführend einzusetzen.”

Die datenschutzkonforme App „Sdui” ist vielen Familien bereits durch die intuitive Nutzung als Kommunikationsmittel zwischen Lehrkräften und Eltern in den Grundschulen bekannt. Seit April sorgt sie sukzessive auch in Speyerer Kitas dafür, dass mit dem Einverständnis der Eltern Nachrichten und Termine schnell, unbürokratisch, kostenfrei und ohne lästige Werbung auf den Smartphones der Mütter und Väter landen können. Das schont nicht nur Ressourcen und trägt zur enormen Vereinfachung der digitalen Kommunikation und Organisation in Kindertagesstätten und Grundschulen bei, es stellt auch eine große Zeitersparnis für das Personal dar, sodass mehr Raum für die pädagogische Arbeit entsteht.

Durch unterschiedliche Nutzungsrechte können Informationen zwischen Kindertagesstätten und Familien, aber auch zwischen Kita-Leitungen und Kita-Mitarbeitenden, DSGVO-konform ausgetauscht werden. Für die Eltern gibt es somit neben dem persönlichen Gespräch und dem Austausch via E-Mail einen weiteren Kommunikationskanal, der einen stetigen Austausch der Familien sowie kurzfristige Informationen ermöglicht.

Die Installation und Nutzung der Kita-App erfolgt für die Familien auf freiwilliger Basis und ist kostenfrei.