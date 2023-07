Ludwigshafen – Street Painting vor dem Kulturzentrum dasHaus – Der Karl-Kornmann-Platz erstrahlt in neuem Glanz

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Karl-Kornmann-Platz verändert ab dem 10. Juli 2023 sein Gesicht: Das Künstler*innen-Duo Lang/Baumann wird auf dem Vorplatz des Ludwigshafener Kulturzentrums dasHaus ein über 800 Quadratmeter großes Street Painting direkt auf den Asphalt malen und so die Bedeutung des Platzes als Begegnungsort stärken. Das Werk der Schweizer Künstler*innen Sabina Lang und Daniel Baumann besteht aus kräftigen Linien in verschiedenen Farben. Übereinandergeschichtet und gegeneinander verschoben, bilden diese eine dynamische Struktur, die auf den Haupteingang des Kulturzentrums dasHaus zielt und diesen so hervorhebt. Weiterhin soll das Kunstwerk die Rolle des Karl-Kornmann-Platzes als beliebten Spiel- und Begegnungsort für junge und alte Ludwigshafener*innen stärken und einen positiven Beitrag für die Stadtraumentwicklung in Ludwigshafen leisten. Die Vorplatzbemalung gliedert sich an die Reihe MURALU des Wilhelm-Hack-Museums an, die darauf ausgerichtet ist, mit künstlerischen Interventionen aktiv an der Stadtgestaltung mitzuwirken. Die Umsetzung des Kunstwerkes von Lang/Baumann erfolgt in mehreren Schritten über die Dauer von fünf Tagen. Nach einer umfassenden Reinigung des Platzes werden die Umrisse des Gemäldes vom 10. bis 12. Juli von den Künstler*innen und ihrem Team vorgezeichnet und abgeklebt. Ab dem 13. Juli erfolgt dann die Bemalung durch die VSO Fahrbahnmarkierung GmbH,

Bad Homburg. Durch die Verwendung spezieller Farben zur Straßenmarkierung wird eine lange Haltbarkeit des Gemäldes sichergestellt, sodass das Werk auch in mehreren Jahren noch seine Wirkung entfalten kann. Gefördert wird die Vorplatzbemalung durch die Stiftung der ehemaligen Stadtsparkasse Ludwigshafen am Rhein und den Förderverein des Kulturzentrums dasHaus. “Das Projekt MURALU begeistert mit seinen großen Wandgemälden viele Menschen in der Stadt. Ich freue mich sehr, dass wir nun auch den Karl-Kornmann-Platz vor unserem Kulturzentrum ‚dasHaus‘ künstlerisch gestalten können. Damit wird unsere Stadt an einem zentralen Ort bunter im besten Wortsinn. Mein ganz besonderer Dank geht dabei an die Stiftung und den Förderverein, ohne die das Projekt nicht möglich wäre”, so Bürgermeisterin Prof. Dr. Cornelia Reifenberg. Torsten Kleb, erster Vorsitzender des Fördervereins, unterstreicht die Bedeutung der Vorplatzbemalung: “Dieses Kunstprojekt leistet einen wertvollen Beitrag dazu, dasHaus in der öffentlichen Wahrnehmung nochmals deutlich markanter zu positionieren und bildet zugleich eine inhaltliche Verknüpfung zur Kulturlandschaft der unmittelbaren Umgebung. Daher leisten wir seitens des Fördervereins sehr gerne einen essenziellen Beitrag zur Durchführbarkeit dieses Projektes.” Über Lang/Baumann: Das Schweizer Künstler*innenpaar Sabine Lang und Daniel Baumann produziert bereits seit 1990 meist ortsspezifische Werke. Neben großflächigen Bemalungen von Wänden und Böden umfasst das Portfolio des Duos auch Installationen und Skulpturen sowie aufblasbare Strukturen.

Mit ihren Ausstellungen und Installationen waren sie bereits in der ganzen Welt zu Gast; 2013 präsentierten sie die Ausstellung “Struktur und Zerfall” im Wilhelm-Hack-Museum. https://www.langbaumann.com/

Über MURALU: MURALU ist das 2018 vom Wilhelm-Hack-Museum initiierte Projekt für Street Art im öffentlichen Raum. Die von renommierten Künstler*innen umgesetzten Malereien finden sich auf Säulen, Wänden und Fassaden und dienen als positives, identitätsstiftendes Moment, um verschiedene Bevölkerungsgruppen zu erreichen. https://www.wilhelmhack.museum/de/museum/muralu. Über die Stiftung der ehemaligen Stadtsparkasse Ludwigshafen am Rhein: Die Stiftung ist selbstlos tätig und verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Ziele. Sie wurde 1985 gegründet und fördert gemeinnützige Projekte in verschiedenen Bereichen – darunter auch Kunst und Kultur – im Stadtgebiet der Stadt Ludwigshafen am Rhein.