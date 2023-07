Lange Nacht der Innovation – Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim gewähren spannende Einblicke in Welt der Wissenschaft

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitag, den 14. Juli entführen die Reiss-Engelhorn-Museen in die faszinierende Welt von Wissenschaft und innovativer Forschung. Zwischen 18 und 22 Uhr warten spannende Vorträge, exklusive Führungen, freier Eintritt in die Mitmach-Ausstellung „Unsichtbare Welten” sowie Experimentier-Spaß und Musik. Dank der freundlichen Unterstützung der MVV sind alle Angebote kostenlos. Anlass ist die erste „Lange Nacht der Innovation”, die von NEXT Mannheim und SOS Medien ins Leben gerufen wurde.

rem-Generaldirektor Prof. Dr. Wilfried Rosendahl lädt mit einem kurzen Vortrag zu einer spannenden Reise zum Mittelpunkt der Erde ein. Er verrät, wie man dorthin kommt und wie es dort aussieht. Passend dazu widmet sich Dr. Kristian Bär von Vulcan Energie Ressourcen GmbH dem Thema Geothermie und den seismischen Messungen in der Region. Führungen gewähren besondere Einblicke in die Labore des renommierten Curt-Engelhorn-Zentrums Archäometrie. Hier erfahren die Besucherinnen und Besucher mehr über Baumringe als Zeit- und Klimaarchiv und wie man mit Hilfe der C14-Methode archäologische Funde datieren kann.

In der Mitmach-Ausstellung „Unsichtbare Welten” gehen Klein und Groß Phänomenen auf den Grund, die man mit bloßen Augen nicht sehen kann – in der Natur, in den Weiten des Weltalls oder in unserem eigenen Körper. Außerdem kann im „Unsichtbar-Labor” nach Herzenslust experimentiert werden. Während sich ein Foodtruck um das leibliche Wohl kümmert, sorgt das Institut Français für musikalische Unterhaltung. Passend zum französischen Nationalfeiertag ist das Coline Quintet aus Toulon zu Gast. Zudem können sich Interessierte in den Räumen des Institut Français über das neue Kurs- und Kulturprogramm informieren.

Alle Angebote finden rund um das Museum Weltkulturen D5 statt. Das komplette Programm gibt es unter www.rem-mannheim.de