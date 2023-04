Ehre, wem Ehre gebührt: Oberbürgermeister Dominik Geißler verleiht Ehrennadel der Stadt Land an Kerstin Baudisch, Annette Krohmer, Gerhard Neumann und Simon Nichterlein

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar

Oberbürgermeister Dominik Geißler (links), Bürgermeister Maximilian Ingenthron (rechts) und Beigeordneter Jochen Silbernagel (2.v.r.) mit den geehrten Annette Krohmer, Gerhard Neumann, Simon Nichterlein und Kerstin Baudisch (v.l.n.r.). (Quelle: Stadt Landau)

Gleich vierfach Grund zum Feiern gab es jetzt im Landauer Rathaus: Kerstin Baudisch, Annette Krohmer, Gerhard Neumann und Simon Nichterlein wurden angesichts ihres herausragenden Engagements für die Stadtgesellschaft mit der Ehrennadel der Stadt Landau ausgezeichnet. Oberbürgermeister Dr. Dominik Geißler dankte den Geehrten und betonte die Bedeutung bürgerschaftlichen Engagements für eine lebenswerte und attraktive Stadt.

Kerstin Baudisch ist seit vielen Jahren in herausragender Weise im sozialen Bereich ehrenamtlich engagiert: Sie ist langjährige Vorsitzende der Landauer Tafel. Gemeinsam mit rund 55 Ehrenamtlichen kümmert sie sich an zwei Ausgabetagen pro Woche um die Versorgung Bedürftiger mit kostenlosen Lebensmitteln. Aktuell werden so mehr als 300 Haushalte mit mehr als 800 Personen unterstützt.

Annette Krohmer ist seit Langem im sportlichen und kommunalpolitischen Bereich ehrenamtlich engagiert: Sie ist seit vielen Jahren in verschiedenen Funktionen im FV Queichheim aktiv. Seit April 2016 ist sie Vorsitzende des Vereins. Seit 2014 gehört sie außerdem dem Ortsbeirat Queichheim an und ist seit 2019 stellvertretende Ortsvorsteherin.

Auch Gerhard Neumann hat sich über drei Jahrzehnte im Bereich des Sports ehrenamtlich betätigt: Seit 1989 war er in verschiedenen Funktionen im SV Mörlheim aktiv. Unter anderem bewirtschaftete er ehrenamtlich das Clubhaus des SV Mörlheim, brachte sich als Platzwart ein und betreute die Finanzen des Vereins.

Simon Nichterlein ist seit 1992 in verschiedenen Funktionen in der DLRG Landau aktiv. Seit 2007 ist er Mitglied des Vorstandes und war aktiv an der Neugründung des Jugendvorstandes beteiligt. 2018 wurde er zum Vorsitzenden der Ortsgruppe gewählt. In dieser Funktion war er im Zuge der Corona-Pandemie maßgeblich am Aufbau des Testzentrums in der Jugendstil-Festhalle beteiligt und übernahm auch dessen Leitung.

Oberbürgermeister Dominik Geißler gratulierte den vier Geehrten herzlich zu ihren Auszeichnungen. „Ob Kerstin Baudischs Engagement für die Landauer Tafel, Annette Krohmers Einsatz für den SV Queichheim, Gerhard Neumanns treue Dienste für den SV Mörlheim oder Simon Nichterleins Ehrenamt im Bereich Rettungsschwimmen und Katastrophenschutz: Ich freue mich sehr, Oberbürgermeister in einer Stadt zu sein, in der sich Bürgerinnen und Bürger in solcher Weise über lange Jahre für ihre Mitmenschen einsetzen. Ihr Schaffen zeigt, dass wir gemeinsam viel erreichen können und ein gutes Miteinander in der Stadt gerade in Krisenzeiten unerlässlich ist.“

Quelle: Stadtverwaltung Landau in der Pfalz