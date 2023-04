Kreisverwaltung erreicht Bus-Fahrplanverbesserungen in der VG Lingenfeld ab Sonntag, 16. April 2023

Lingenfeld / Landkreis Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar Das Buslinienbündel Neustadt/Weinstraße wurde im Dezember 2022 in Betrieb genommen.

Da der Landkreis Germersheim mit den Orten Schwegenheim, Weingarten und Freisbach von der Streckenführung weniger Buslinien lediglich tangiert wird, konnte sich die Kreisverwaltung Germersheim bisher nur in diesem begrenzten Rahmen einbringen. Die Kreisverwaltung Germersheim erreichte dabei ab Sonntag, 16. April wichtige Bus-Fahrplanverbesserungen in der Verbandsgemeinde Lingenfeld.

Die Linie 507 (Neustadt – Freisbach – Weingarten – Schwegenheim – Speyer und zurück) wurde neu organisiert und die regionale Hauptlinie 591 (Landau – Weingarten – Schwegenheim – Speyer und zurück) wurde von Seiten des Zweckverbands ÖPNV (ZÖPNV-Süd) neu eingerichtet.

Im Zusammenhang mit dem „Landau-Takt“ konnte die Buslinie 590 in Abstimmung mit der Stadt Landau und dem Landkreis Südliche Weinstraße neu ausgerichtet werden. Dabei hatten das zuständige Busunternehmen „QNV Südpfalz Nahverkehrsgesellschaft GmbH“ (QNV) und die Kreisverwaltung Germersheim die konzeptionelle Linienführung mit Bahnanschlüssen an den Bahnhöfen Germersheim, Landau und Lingenfeld sowie die Pünktlichkeit in den Vordergrund gestellt.

Daneben gibt es noch die Linie 599 (Freisbach – Weingarten – Schwegenheim – Lingenfeld – Germersheim und zurück) und die Schulbuslinie 592 zur Realschule-Plus in Lingenfeld.

Die Busse der Linie 590 fahren generell über die Haltestelle „Weingarten, Kirche“, so dass dort ein Umsteigeplatz mit den Linien 507, 591 und 599 errichtet wurde. Dies bietet sich an, weil die Kirche in Weingarten ziemlich genau auf den Verbindungslinien zwischen den Städten Landau und Speyer sowie Neustadt und Germersheim liegt. Damit wurde ein neuer ÖPNV-Knoten im Germersheimer Norden geschaffen.

Auf Initiative der Kreisverwaltung Germersheim verkehren somit die Fahrten 507-101 und 507-107 sechs bzw. fünf Minuten früher, um in Speyer den Anschluss an die S4 um 5:27 Uhr in Richtung Mannheim, Hbf und an die S44 (BASF-Bahn) um 6:53 Uhr zu erreichen. Die Fahrt 507-107 startet ab Montag, 17. April bereits in Freisbach.

507-101 Start in Freisbach, Domherrenplatz um 4:45 Uhr

507-107 Start in Freisbach, Domherrenplatz um 6:15 Uhr

Des Weiteren verkehren wie bisher noch die Fahrten 507-103 um 5:26 Uhr und 507-105 um 5:41 Uhr in Richtung Speyer.

Durch die Rückverlängerung der Fahrt 507-107 nach Freisbach und der neuen Linienführung der 590 entsteht werktags in „Weingarten, Kirche“ ein 5-Minuten-Umstieg auf die Linie 590 in Fahrrichtung Germersheim, Bf (Ankunft 6:37 Uhr).

Dort existieren u.a. zwei attraktive Umstiege auf die Rhein-Neckar-S-Bahnen:

S44 (BASF-Expressbahn) um 6:44 Uhr; Ankunft BASF-Nord um 7:24 Uhr

Uhr; Ankunft BASF-Nord um 7:24 Uhr S3 via Wörth nach Karlsruhe, Hbf um 6:46 Uhr; Ankunft KA, Hbf um 7:29 Uhr

Letztere Bahn kann und soll auch von Schülern und Schülerinnen zur IGS nach Rülzheim und Rheinzabern genutzt werden. Zur Information: ab Lingenfeld, Bf fährt diese Bahn um 6:42 Uhr umsteigefrei bis nach Karlsruhe durch.

Die Kreisverwaltung Germersheim hatte auch Kritik am Sonntagsfahrplan der Linie 507 geübt, da sonntags bisher nicht in einem sauber getakteten 120-Minuten-Takt gefahren wird. Hier wurden von Seiten der Verantwortlichen bei Palatina Bus (PB) bzw. dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) diese Kritikpunkte eigenständig beseitigt und die Taktung sogar weit darüber hinaus verbessert.

Samstags verkehren die Busse 507 und 591 zwischen Speyer und Weingarten tagsüber ungefähr in einem 30-Minuten-Takt (hin und zurück). Die letzte Fahrt der Linie 591 kommt aus Speyer um 0:52 Uhr in Weingarten an.

Sonn- und feiertags fahren nach aktuellem Stand ab Sonntag, 16.04.2023 die drei Buslinien 507, 590 und 591 in einem „sauberen“ 120-Minuten-Takt. Der Fahrplan der Linie 507 wird ab 16. April 2023 so geändert, dass zwischen Speyer und Weingarten dann ein „60-Minuten-Takt“ im Zusammenspiel mit der Linie 591 entsteht. Zwischen Weingarten und Landau bleibt der stündlich alternierende Wechsel zwischen den Buslinien 590 und 591, wie er seit Dezember 2022 besteht.

Die Kreisverwaltung freut sich mitteilen zu können, dass mit der QNV und Palatina Bus ein Konzept erarbeitet werden konnte, mit dem nun attraktive Umsteigezeiten an Sonn- und Feiertagen in Weingarten, Kirche angeboten werden können.

„So besteht ab Schwegenheim mit der Linie 591 ein Sechs-Minuten-Umstieg auf die Linie 590 in Richtung Germersheim. Die Fahrtzeit beträgt 24 Minuten (ab ca. 10 Uhr). In umgekehrter Richtung dauert der Umstieg 15 Minuten und die Fahrtzeit 36 Minuten. Von Germersheim in Richtung Freisbach beträgt die Umsteigezeit von der 590 auf die 507 acht Minuten bei einer Fahrtzeit von 31 Minuten. Allerdings sind beim Umstieg in Weingarten von Freisbach nach Germersheim bei einem 120-Minuten-Takt Grenzen gesetzt“, kommentiert der ÖPNV-Berater der Kreisverwaltung Germersheim, Klaus Hölderich, den zukünftigen Sonntagsfahrplan.

Landrat Dr. Fritz Brechtel ergänzt: „Ich finde es toll, dass auch durch kleine Veränderungen, z.B. Streckenverlängerungen und Fahrplanoptimierungen, wie hier für Freisbach, Weingarten und Schwegenheim ein Mehrwert im ÖPNV geschaffen wird. An dieser Stelle ein dickes Danke an die beiden Busunternehmen QNV und Palatina Bus, den VRN und an meine Mitarbeitende in der Kreisverwaltung, die gemeinsam dicke Bretter gebohrt und deutliche Verbesserungen erreicht haben.“

Die Verbindungen stehen Interessierten bereits im Fahrplanauskunftssystem „myVRN-App“ sowie die Fahrpläne auf der VRN-Homepage zur Verfügung.

Quelle: Kreisverwaltung Germersheim