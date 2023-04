Publikumserfolg: Bereits 50.000 Gäste in der Grüffelo-Ausstellung in Speyer

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der fünfjährige Emil Endrigkeit aus Wetzlar ist der 50.000 Besucher der Grüffelo-Ausstellung im Historischen Museum der Pfalz in Speyer. Gemeinsam mit seinen Eltern Lea Endrigkeit und Julian Becker sowie seiner einjährigen Schwester Helen war der Vorschüler eigens aus Wetzlar angereist, um die Familien- und Mitmachausstellung zu besuchen. Im Museumsfoyer überraschten Oberbürgermeister a. D. Werner Schineller, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Historisches Museum der Pfalz, Museumsdirektor Alexander Schubert und Kuratorin Cathérine Biasini die Jubiläumsgäste mit einem Blumenstrauß und Sondereditionen des Kinderbuchklassikers Der Grüffelo von Axel Scheffler und Julia Donaldson.

Uns wurde die Ausstellung von einer Bloggerin auf Instagram wärmstens empfohlen, so dass wir den Entschluss trafen, in den Ferien nach Speyer zu kommen, um den Grüffelo zu besuchen, sagte Lea Endrigkeit. Die Geschichte von der mutigen Maus, die erst den Fuchs, die Eule und die Schlange und schließlich auch das Monster Grüffelo überlistet, sei bei ihren Kindern sehr beliebt, so dass sie unbedingt auch die zugehörige Ausstellung ansehen wollten.

In der Ausstellung tauchen die Besucherinnen und Besucher in die Welt der Kinderbücher Der Grüffelo und Das Grüffelo-Kind ein, erkunden mit allen Sinnen den Wald und dessen Bewohner und Pflanzen. Vom 20. April bis zum 11. Mai bietet das Junge Museum in der Grüffelo-Ausstellung wieder jeden Donnerstagnachmittag von 15 bis 17 Uhr Workshops für Kinder an. Die Teilnahme ist kostenlos und eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Ausstellung Der Grüffelo kommt zurück ist noch bis zum 18. Juni im Historischen Museum der Pfalz dienstags bis sonntags von 10 bis 18 zu sehen. Während der Pfingstferien in Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-Württemberg und an den Feiertagen hat das Historische Museum der Pfalz auch montags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Informationen unter www.grueffelo-ausstellung.de