Schaustelle Baustelle Multihalle – Führungen für Interessierte und Fachpublikum während der BUGA 23 in Mannheim

Für die Bundesgartenschau 1975 wurde die Multihalle im Mannheimer Herzogenriedpark einst erbaut. Nun schließt sich der Kreis: Das architektonische Meisterwerk wird seit vergangenem Jahr saniert. Zur BUGA 23 erwacht sie zu neuem Leben und präsentiert sich als Schaustelle. Interessierte können die Sanierung des außergewöhnlichen Baus des Mannheimer Architekten Carlfried Mutschler mit einer Dachkonstruktion von Frei Otto begleiten.

„Wir wollen die Menschen am Entstehungsprozess der Multihalle als künftig frei zugänglichen Ort des Miteinanders und der Begegnung teilhaben lassen. Passend zu ihrer Historie nutzen wir dafür den Zeitraum der BUGA 23 und laden jeden dazu ein, diese Ikone der Ingenieurbaukunst hautnah mitzuerleben“, erläutert Baubürgermeister Ralf Eisenhauer.

Ab dem 22. April bieten der Verein Multihalle e.V. und die Stadt Mannheim bis zum 7. Oktober alle zwei Wochen jeweils eine Führung für Interessierte und für Fachpublikum entlang und in der Baustelle an. Die „Schaustelle Baustelle / Multihalle under construction“ blickt dabei auch zurück zum experimentellen Bau der Multihalle und schlägt den Bogen zu ihrer Entwicklung bis hin zum Ausblick in die Zukunft: Mit dem neuen Nutzungskonzept von Next Mannheim dient die Multihalle künftig für die Mannheimerinnen und Mannheimer und für alle Freunde vielfältiger Veranstaltungen als neues altes Kulturdenkmal.

Die Führungen beginnen stets um 11 und um 14 Uhr und dauern rund eine Stunde. Sie sind kostenlos, auch der Parkeintritt entfällt. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Treffpunkt ist am Haupteingang Herzogenriedpark, Max-Joseph-Straße 64. Den Beginn macht eine Führung für Interessierte am Samstag, 22. April, um 14 Uhr. Am Samstag, 6. Mai, wird um 11 Uhr eine Führung für Interessierte angeboten, um 14 Uhr für Fachpublikum. Alle weiteren Termine bis Oktober sind zu finden unter: https://mannheim-multihalle.de/blog/schaustelle-baustelle/

Hintergrund:

Um die Multihalle möglichst schnell wieder der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, ist die Sanierung in zwei Bauabschnitte aufgeteilt: In einer ersten Ausbaustufe soll die Sanierung der „Kleinen Halle“ mit dem unter dem Dach befindlichen Restaurant und den darüber angeordneten Werkstätten fertiggestellt werden. In einem weiteren Bauabschnitt soll die Sanierung der „Großen Halle“ und Ausbau zu einer Veranstaltungshalle abgeschlossen werden, inklusive der erforderlichen Gebäudetechnik und der Sanierung des Grundleitungssystems.

Weitere Infos unter www.multihalle-mannheim.de

Quelle: Stadt Mannheim

Fotoquelle: Daniel Lukac