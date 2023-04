„Ich freue mich, mehr Verantwortung zu übernehmen“ – GRN-Klinik Eberbach: Dr. Thorsten Löffler ist neuer Chefarzt der Abteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie

Eberbach / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) -Dr. Thorsten Löffler trat am 1. April die Stelle als neuer Chefarzt der Abteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie an der GRN-Klinik Eberbach an. Er ist der Nachfolger von Prof. Dr. Markus Büchler, der sich in den Ruhestand verabschiedet hat. Löffler hat Humanmedizin an der Universität Heidelberg studiert und im Anschluss daran seine Facharztausbildung am Universitätsklinikum in Heidelberg absolviert, wo er auch bis zum Jahr 2009 tätig war. Im Rahmen der damals neuen Kooperation kam er daraufhin als Oberarzt an die GRN-Klinik Sinsheim und hat dann zunächst als leitender Oberarzt an die GRN-Klinik Eberbach gewechselt, wo er später stellvertretender Chefarzt wurde. Im Januar vergangenen Jahres hat der Chirurg zudem den Abschluss des berufsbegleitenden Masterstudiengangs Gesundheitsmanagement erworben. Sein klinischer Schwerpunkt liegt in der Hernien- und kolorektalen Chirurgie. Der 51-Jährige ist verheiratet und hat vier Kinder.

Herr Dr. Löffler, worauf freuen Sie sich besonders in Ihrer neuen Position?

Dr. Thorsten Löffler: Zum einen darauf, mehr Verantwortung zu übernehmen und zusammen mit meinem Team die allgemein- und viszeralchirurgische Abteilung weiterzuentwickeln. Dabei ist uns besonders wichtig, weiterhin eine wohnortnahe Versorgung der Patienten auf hohem Niveau anbieten zu können. Zum anderen freue ich mich auf die gute Zusammenarbeit mit den anderen Abteilungen, aber auch auf die erfolgreiche Weiterführung der Kooperation mit der Universität Heidelberg.

Welche Ziele verfolgen Sie als neuer Chefarzt und was liegt Ihnen besonders am Herzen?

Dr. Thorsten Löffler: Mein Ziel ist weiterhin eine qualitativ hochwertige chirurgische Versorgung der Patienten unter Anwendung beziehungsweise Einführung modernster Methoden und Techniken. Dabei liegt mir vor allem am Herzen, dass sich die Patienten bei uns gut aufgehoben fühlen. Trotz moderner Medizin sollte immer der Mensch im Mittelpunkt stehen und dabei sein soziales Umfeld eng eingebunden sein. Außerdem lege ich auf einen guten, unkomplizierten Kontakt mit den niedergelassenen Kollegen großen Wert und stehe diesen jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung. Mir ist es wichtig, auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter einzugehen und ein gutes Arbeitsumfeld zu schaffen. Die Wertschätzung sowohl der Patienten als auch der Mitarbeiter sind für mich essenzielle Punkte für eine funktionierende Abteilung.

Wie schätzen Sie sich selbst ein? Was ist Ihnen bei Ihrer Arbeit grundsätzlich am wichtigsten?

Dr. Thorsten Löffler: Mein Studium in Gesundheitsmanagement hilft mir sehr bei den vielfältigen Anforderungen – im Umgang mit der Verwaltung und dem Controlling, aber auch mit den Mitarbeitern und Kollegen. Gegenseitiges Verständnis spielt hier eine besondere Rolle. Ich versuche immer bei allem einen wertschätzenden Umgang zu leben.

Wie können Sie am besten abschalten und neue Energie tanken?

Dr. Thorsten Löffler: Zu Hause bei meiner Familie komme ich schnell auf andere Gedanken und kann gut von der Arbeit abschalten. Außerdem genieße ich Zeit in der Natur und beim Sport und beschäftige mich mit Meditation und buddhistischer Philosophie.

