Die große musikalisch-kulinarische Elvis Tribute Show! Am 29. April legendärer Rock ’n’ Roll von Andy King im Schloss Heidelberg

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Heidelberger Schloss Restaurants & Events:) – Sein Hüftschwung veränderte die Welt, auf seinen Konzerten fielen die Frauen reihenweise in Ohnmacht, Männer wollten so sein wie er und als er starb, standen global die Herzen still. Elvis Presley prägte die Rock- und Popkultur des 20. Jahrhunderts wie kein Zweiter. Zu Ehren des King steht der 29. April mit „Elvis at the Castle“ ganz im Zeichen von Oldies, Goldies & Rock ’n’ Roll. Im Königsaal des Heidelberger Schlosses erwartet die Gäste mit Elvis Tribute Artist Andy King der erfolgreichste Elvis-Darsteller Deutschlands. Bereits seit 20 Jahren wandelt er auf den Wegen des King of Rock ’n’ Roll. Und das mit vielen Auszeichnungen in Deutschland sowie im Ausland. Zuletzt gewann er als Interpret den Europameistertitel im Bereich Gospel bei den Europameisterschaften in Birmingham. Zudem ist er Gewinner der goldenen Gitarre und bei internationalen Elvis-Wettbewerben in USA, England und Kanada landet er regelmäßig in den oberen Platzierungen.

Mit Hits wie „Suspicious Minds“, über „Jailhouse Rock“, bis hin zu „In The Ghetto“ und seinem markanten Hüftschwung wird er die Gäste von den Stühlen reißen. Begleitet wird er von seiner Band „The Memphis Riders“. Kulinarisch begleiten wird die mitreißende Show natürlich wieder ein 4-Gänge-Menü aus der Küche von Spitzenkoch Martin Scharff. Zusammen mit ausgewählten Weinen verspricht das Menü mit feinen Kreationen den Geschmack des Frühlings einzufangen. Buchbar ist der Termin am 29. April zum all inclusive Preis unter www.heidelberger-schloss-gastronomie.de/shop

INSERAT

Umfrage zum Ende des Verkehrsversuchs autofreie Innenstadt Mannheim

Über die Heidelberger Schloss Restaurants & Events:

Hoch oben über den Dächern Heidelbergs in einer der bedeutendsten Schlossruinen vereint die Heidelberger Schlossgastronomie seit nunmehr 10 Jahren mehrere kulinarische Konzepte. In der einzigartigen Location kann jede Art von Event ausgerichtet werden. Ein erfahrenes Veranstaltungs-Team sorgt mit einem Rundum-Service für stilvolle Festivitäten in den romantischen Räumen des Heidelberger Schlosses. 30 Jahre lang war Martin Scharff mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet, bis er sich selbst im Jahr 2019 von den starren Verpflichtungen einer Sterneküche verabschiedete. Heute bietet er in Scharff‘s Schlossweinstube seine feine, unkomplizierte Geschmacksküche unter dem Motto „regionale Klassiker im Dialog mit der Welt“ auf weiterhin hohem Niveau.

Heidelberger Schloss Restaurants & Events GmbH & Co. KG

Schlosshof 1, 69117 Heidelberg

info@hdsre.de, www.heidelberger-schloss-gastronomie.de.