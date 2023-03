Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Die deutsche Fußballerin Jule Brand ist Sportlerin des Jahres 2022 des Rhein-Pfalz-Kreises.

Jedes Jahr wählt der Rhein-Pfalz-Kreis einen Sportler bzw. eine Sportlerin oder eine Mannschaft, der/die sich durch besondere Leistungen ausgezeichnet hat, zum/r Sportler/Sportlerin bzw. Mannschaft des Jahres.

INSERAT

Umfrage zum Ende des Verkehrsversuchs autofreie Innenstadt Mannheim

Jule Brand ist eine deutsche Fußballspielerin aus Dudenhofen. Sie hat beim FV Dudenhofen und bei der JSG JFV Ganerb gespielt, bevor sie über die Juniorinnen des FC Speyer 09 im Winter 2018 in die Jugendabteilung der TSG 1899 Hoffenheim wechselte.Derzeit steht sie beim Bundesligisten VfL Wolfsburg unter Vertrag und ist deutsche Nationalspielerin. Bei der EM 2022 in England wurde sie in den Kader der Nationalmannschaft berufen.Die deutsche Nationalmannschaft erreichte das Finale, scheiterte aber an England und wurde Vize-Europameister. Jule Brand kam bei allen sechs Spielen zum Einsatz.

Ihre weiteren Erfolge:

U17-Europameisterin 2019

Vize-Europameisterin 2022

Fritz-Walter-Medaille (U19) in Gold: 2021

Golden Girl 2022 (beste U21-Spielerin Europas)

Quelle Wikipedia

Instagram Jule Brand

Bild DFB