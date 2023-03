Mannheim – „Offener Brief des SV Waldhof Mannheim 07 zum Thema Stadionkapazität“

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Stadion für alle… Gesellschaftsschichten! Bei Sanierung des CBS gehen laut städtischem Gutachten von März 2022 mindestens 8.416 Stehplätze für Waldhof-Fans verloren

INSERAT

Umfrage zum Ende des Verkehrsversuchs autofreie Innenstadt Mannheim

Nach dem Interview mit Herrn Beetz und Nennung der für die 2.Bundesliga notwendigen Kapazität von 15.000 Zuschauern als Option für einen potentiellen Neubau, haben wir die in der Folge verständlicherweise emotionale öffentlich geführte Diskussion über die Kapazität eines potentiellen Neubaus interessiert verfolgt.

Wir bedanken uns vorab bei allen Beteiligten für die öffentlichen Statements und der Beteiligung an dieser wichtigen Diskussion, welche aufgrund ihrer gesellschaftlichen Wichtigkeit nicht hinter verschlossenen Türen geführt werden sollte.

PROWaldhof e.V. hat mit öffentlichem Schreiben vom 05.03.2023 vollkommen zurecht gefordert, “allen im Stadion vertretenen Anhängergruppen ausreichend Platz und Möglichkeiten zur freien Ausgestaltung ihres Fandaseins einzuräumen”.

Gefreut haben wir uns über die Unterstützung der CDU Mannheim im Hinblick auf einen Neubau, welche zudem in ihrer Pressemitteilung vom 09.03.2023 fordert, dass ein Stadion in der Metropolregion Rhein-Neckar 25.000 Zuschauer fassen muss, “damit alle Fußballbegeisterten auch zu den Spielen können”, so der CDU-Fraktionsvorsitzende Claudius Kranz.

Es hat uns zudem erfreut, dass die Fraktion Freie Wähler – Mannheimer Liste in ihrer Pressemitteilung vom 13.03.2023 davon ausgeht, dass der Bedarf in Mannheim größer als 20.000 Zuschauer ist und “Die Stadionkapazität sollte dem Verein neben einer wirtschaftlichen Grundlage…auch Raum für die große Zahl an Fans und Mitgliedern bieten…”

Besonders nachdrücklich machte die SPD Mannheim mit folgendem Zitat durch Pressemitteilung vom 10.03.2023 ihre Abneigung gegenüber einer Reduzierung der Kapazität zu Lasten der Fans deutlich. “Die Fans des SVW über eine reduzierte Sitzplatzanzahl aus dem Stadion zu werfen ist jedenfalls kein zukunftsfähiges Konzept! Ich setze darauf, dass die Frage Modernisierung des Carl-Benz-Stadions oder Neubau an anderer Stelle sachlich und fundiert geklärt wird.” so der Fraktionsvorsitzende der SPD Mannheim Thorsten Riehle.

Zur Klarstellung. Der SV Waldhof Mannheim 07 sowie die Familie Beetz teilen diese Meinungen. Um nun die Diskussion wieder auf die gewünschte sachlich und fundierte Ebene zurückzuführen, möchten wir allen Beteiligten das von der Stadt Mannheim beauftragte und vor einem Jahr am 14.03.2022 veröffentliche Konzept zur Sanierung des Carl-Benz Stadions ans Herz legen.

In den Konzeptstudien zur 2.Bundesliga ist unter Absatz 3.2.23 Artikel 30 “Bestuhlung, Gänge, Stufengänge” Folgendes zu lesen:

“Stehplätze sind in Sitzplätze umzuwandeln. 20 % der Stehplätze können erhalten bleiben und sollen zu Wechselplätzen umgerüstet werden.” In der angehängten Kostenmatrix ist für diese Reduzierung um 80% und Unwandlung der verbleibenden 20% der Stehplätze Kosten in Höhe von 800.000 Euro eingeplant.

Damit würde sich konkret, basierend auf dem Gutachten zur Sanierung des Carl-Benz Stadions, die Kapazität im Heimbereich von 10.520 Stehplätze auf lediglich 2.104 Wechselplätze reduzieren.

Wir freuen uns darüber, dass unter allen Beteiligten Einigkeit besteht, dass eine solche drastische Reduzierung des Stehplatzkontingents bei Sanierung des Carl-Benz Stadions nicht mit den von allen geforderten gesellschaftlichen Pflichten in Einklang zu bringen ist. Allerdings gibt eine reine Betrachtung der Gesamtkapazität wie zuletzt keine Erkenntnis über die Erfüllung. Vielmehr ist die konkrete Ausgestaltung der Kapazitäten zu beachten.

Zur Vollständigkeit weisen wir dennoch auf Absatz 3.2.3. Artikel 8 “Kapazitäten” der Konzeptstudie hin, in welchem zur Kapazität folgendes Zwischenfazit gezogen wird.

“In dieser Studie werden Maßnahmen beschrieben, die zu einer Reduzierung der Zuschauerkapazitäten führen können. Das geforderte Fassungsvermögen von 15.000 Zuschauern kann auch dann erfüllt werden, wenn alle Maßnahmen dieser Studie umgesetzt werden.”

Neben der deutlichen Reduzierung der Stehplatzkapazität kann somit aufgrund der weiteren Maßnahmen von einer weiteren zusätzlichen Reduzierung der Sitzplätze und somit auch der Gesamtkapazität ausgegangen werden.

Abschließend möchten wir betonen, dass wir von Beginn an und auch zukünftig die Diskussion und den Prozess gerne mit allen Beteiligten sachlich, fundiert und unter Berücksichtigung alle Interessensgruppen voranbringen möchten, um zu einer für alle Seiten vernünftigen Entscheidung zu gelangen. Hierfür bitten wir allerdings darum, dass bereits öffentliche Ergebnisse der bisherigen Prüfungen in Gänze zur Kenntnis genommen werden.

Archivbild