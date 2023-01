Landau – Energie für den Nachwuchs: EnergieSüdwest unterstützt junge Familien mit Baby-Bonus

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Energie Südwest) – Fläschchen wärmen, Babybrei kochen und große

Wäscheberge waschen: Wenn ein neues Familienmitglied einzieht, nimmt der Stromverbrauch gewaltig zu. Laut der aktuellen Statistik der Stadtverwaltung erblickten im vergangenen Jahr 386 kleine Landauerinnen und Landauer das Licht der Welt. Um die frischgebackenen Eltern zu unterstützen, begrüßt der Energieversorger EnergieSüdwest AG auch in diesem Jahr die Neugeborenen seiner Kundinnen und Kunden mit 250 Kilowattstunden Gratis-Strom.

„Familienfreundlichkeit wird bei EnergieSüdwest großgeschrieben“, betont ESW- Vorstand Dr. Thomas Waßmuth. „Familien brauchen viel Zeit für ihre Kinder, finanzielle Unterstützung, familienfreundliche Arbeitszeitmodelle – und jede Menge Energie. Zumindest bei Letzterem können wir als regionaler Stromanbieter die jungen Eltern in Landau und Umgebung unterstützen“, so Dr. Waßmuth. „Wir würden uns sehr darüber freuen, wieder zahlreichen jungen Familien in unserer Region dieses kleine Willkommensgeschenk machen zu dürfen.“

Wie das geht? Ganz einfach: Den Antrag auf der Homepage der EnergieSüdwest unter www.energie suedwest.de/formulare downloaden, ausfüllen und gemeinsam mit einer Kopie der Geburtsurkunde per E-Mail an

kundencenter@energiesüdwest.de oder per Post an EnergieSüdwest AG,Industriestraße 18, 76829 Landau senden. Der Antrag kann natürlich auch persönlich im Kundencenter in der Industriestraße vorbeigebracht werden.

Wichtig zu wissen: Die Baby-Bonus-Aktion läuft vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023. Der Einmal-Rabatt wird der Strom-Jahresabrechnung gutgeschrieben. Die Gutschrift erfolgt pro Kind. Voraussetzung ist, dass mindestens ein Elternteil des Kindes Stromkunde bei EnergieSüdwest ist und einen Vertrag über eine Laufzeit von

mindestens zwölf Monaten hat. Es besteht auch die Möglichkeit, kurz nach der Geburt noch einen Stromvertrag mit einer Mindestlaufzeit von zwölf Monaten mit EnergieSüdwest zu schließen.