Heidelberg – Neuerungen beim Heidelberger Gästeführerkurs 2023 – Kurzlehrgang ermöglicht Führungen bereits zur diesjährigen Hauptsaison

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Heidelberg Marketing GmbH)- Der Gästeführerkurs 2023 wartet mit einem attraktiven Novum auf. Obwohl der offizielle Lehrgang erst am 17. Oktober 2023 startet, können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bereits im März 2023 an einem „Crashkurs“ teilnehmen, dürfen so bereits zur Hauptsaison durch Heidelberg führen – und damit schon vor der eigentlichen Lizenzierung ihre Kursgebühren

refinanzieren. „Dieser Kurzlehrgang ersetzt natürlich nicht die ausführliche Gästeführerausbildung, die im Herbst beginnt und 6 Monate Theorie und Praxis mit sich bringt. Aber er wird definitiv so viel Wissen vermitteln, dass die angehenden Guides kompetent und sicher durch die Stadt führen können“, erläutert Nina Koch, Leiterin Sales von Heidelberg Marketing und weiter: „Wir wissen um die momentan schwierige Situation

vieler Menschen und wollen nicht, dass finanzielle Hürden eine Teilnahme am Gästeführerkurs

verhindern. Außerdem ist die Nachfrage nach Gästeführungen nach der Pandemie außerordentlich groß.

Deswegen haben wir uns für diese Neuerung entschieden.“

Schwerpunkte beim Crashkurs im März 2023 sind die Vermittlung von Wissen insbesondere zum Schloss

und den wichtigsten Sehenswürdigkeiten in der Altstadt sowie die Praxiserfahrung durch die Teilnahme

an Demo-Führungen. Damit ist dieser Kurzlehrgang auch eine hervorragende Vorbereitung und Basis für

den offiziellen Gästeführerkurs im Herbst und nur in Kombination mit diesem zu absolvieren. Denn erst

danach, im Frühjahr 2024, sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer offiziell lizenzierte Heidelberg-

Guides.

Wer also Lust hat, die einzigartige Stadt Heidelberg vielen interessierten Gästen zu zeigen, sie mit ihrer

Geschichte zu begeistern und damit auch eine finanziell lukrative Tätigkeit zu erlernen, der kann sich

noch bis 31. Januar 2023 bei Heidelberg Marketing bewerben.

Bewerberinnen und Bewerber mit fließenden Deutsch- und Englischkenntnissen werden bevorzugt berücksichtigt, auf jeden Fall ist eine Fremdsprache erwünscht. Die Anzahl der Plätze für den Gästeführerkurs ist begrenzt.

Bewerbungen an: Heidelberg Marketing, Nina Koch, E-Mail: koch@heidelberg-marketing.de, alternativ

postalisch an Heidelberg Marketing GmbH, Neuenheimer Landstr. 5, 69120 Heidelberg Alle Informationen zu Terminen, Kosten und Voraussetzungen finden Interessentinnen und Interessenten

auf der Website der Heidelberg Marketing GmbH: www.heidelberg-marketing.de/fuehrungen

Über die Heidelberg Marketing GmbH

Die Heidelberg Marketing GmbH ist eine 100%ige Beteiligungsgesellschaft der Stadt Heidelberg. Die Kernaufgabe der Heidelberg Marketing GmbH ist es, die Stadt Heidelberg national und international zu vermarkten und als globale Marke auf ausgesuchten Feldern klar zu positionieren. Zentrale Bereiche sind Tourismus und Kongresse ebenso wie Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur, Events und Einzelhandel. Darüber hinaus betreibt Heidelberg Marketing die Tourist Informationen und ist als Veranstalter sämtlicher Großevents wie Weihnachtsmarkt, Heidelberger Herbst, Heidelberger Weindorf und die Schlossbeleuchtungen etc. tätig. Heidelberg Marketing GmbH, Neuenheimer Landstraße 5, 69120 Heidelberg, www.heidelberg-marketing.de