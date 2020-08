Südliche Weintraße – “3 WOODS” Matchbox-Projekt der Region Rhein-Neckar: Landrat sucht Mitwirkende!

Südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Zusammen mit dem interdisziplinären Künstlerduo Mia Rushton und Eric Moschopedis aus dem kanadischen Calgary ruft Matchbox, das wandernde Kunst- und Kulturprojekt der Region Rhein-Neckar, mit 3 WOODS zur gemeinsamen Erforschung der Waldlandschaften der Metropolregion Rhein-Neckar auf. Dabei handelt es sich um ein spannendes und innovatives neues Matchbox-Projekt das der Frage nachgeht, was uns als Individuen und Gesellschaft heute wirklich mit dem Wald verbindet.

„45 Prozent der Fläche unseres Landkreises sind Wald. Das Ausmaß, die Eigenart und Schönheit sowie seine wertvolle und vielfältige Naturausstattung hat den Pfälzerwald zum Biosphärenreservat werden lassen. Deshalb kann ich alle Interessierten nur dazu aufrufen, sich mit eigenen Beiträgen zur individuellen und gesellschaftlichen Bedeutung des Waldes zu beteiligen und den Künstlern so unsere regionalen Wälder näherzubringen“, fordert Landrat Dietmar Seefeldt zur aktiven Mitwirkung an diesem kollektiven Sammlungsprojekt zum Thema Wald auf.

Das kanadische Künstlerduo Mia & Eric (Mia Rushton und Eric Moschopedis) erforscht im Sommer 2020 die Wälder der Metropolregion Rhein-Neckar auf eine ungewöhnliche Art: aus der Distanz. Deshalb sucht Matchbox nach Bewohnerinnen und Bewohnern auch an der Südlichen Weinstraße, die sich mit eigenen Beiträgen zur individuellen und gesellschaftlichen Bedeutung des Waldes beteiligen wollen. Dabei können Erfahrungen, Fakten und Materialien eingereicht werden.

Die Idee der Ortsbegehung auf Distanz entstand aufgrund der derzeitigen Umstände: um den internationalen Besuch in der Region zu ermöglichen, setzt Matchbox in Zeiten des „physical distancing“ und der Reisebeschränkungen auf die Partizipation der Menschen der Region und die digitalen Möglichkeiten. Die Beteiligten sind per Messenger-Dienst Telegram (nutzbar auf Smartphone, Tablet und Desktop) direkt in Kontakt mit den Künstlern. So entsteht „3 WOODS“ durch die Expertise der Menschen vor Ort: als gemeinsame Aktion von lokalen Akteuren und internationalen Künstlerinnen und Künstlern, die auch die Verbundenheit der Menschen untereinander und mit der Natur in diesen Zeiten des Abstandhaltens im Blick hat.

3 WOODS entsteht in Zusammenarbeit mit dem Verband Region Rhein-Neckar: Die Kooperation stellt eine Verbindung her zur planerischen Auseinandersetzung mit Wald und seinen multifunktionalen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen im Rahmen der Regionalplanung und Regionalentwicklung. So können sich interessante Synergien ergeben, die den Blick auf die Waldlandschaften als Ressource für die Region mit ihren großen aktuellen Herausforderungen (z. B. Klimawandelanpassungsstrategien) weiter schärfen. Alle erforderlichen Informationen sind im Internet unter www.matchbox-rhein-neckar.de zu finden.

Hintergrund

Matchbox erschließt als wanderndes Kunst- und Kulturprojekt Schritt für Schritt die Landkarte der Region Rhein-Neckar. Seit 2015 treffen bei Matchbox bekannte Musiker, Performer, Autoren und bildende Künstler auf Kommunen der Region, in und mit denen sie ungewöhnliche, eigensinnige und sehr ortsspezifische Kunstprojekte entwickeln. Das Kulturbüro der Metropolregion Rhein-Neckar lädt international renommierte Künstler ein, gezielt den ländlichen Raum abseits der urbanen Zentren zu bespielen. Im Mittelpunkt dieses einzigartigen Kunst- und Kulturprogramms stehen der künstlerische Prozess, die unmittelbare Teilhabe und das Erleben von Kunst direkt vor der eigenen Haustür.