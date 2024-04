Worms – Hochschule Worms vergibt zum 11. Mal den Best Project Award – Innovative Projekte und herausragende Teamarbeit im Fokus

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Wie jedes Jahr im März versammelten sich Studierende, Lehrende und interessierte Gäste im Audimax der Hochschule Worms, um die öffentliche Abschlusspräsentation des Teamorientierten Projekts (TOP) der Studierenden des Fachbereichs Informatik zu erleben. Das TOP-Programm, das nun bereits in seine elfte Runde ging, vereint die praktische Anwendung von Wissen, Teamarbeit und Kundeninteraktion in einem realen Projektumfeld. In diesem Jahr waren neun Teams mit insgesamt 79 Studierenden der Bachelor-Studiengänge Angewandte Informatik klassisch und dual angetreten, um ihre Ideen und Konzepte vorzustellen. Von Cyber-Sicherheit bis hin zur Förderung der Nachhaltigkeit boten die präsentierten Projekte eine breite Palette an innovativen Ansätzen.

Zwei Preise werden vergeben

Bei der Abschlussveranstaltung wurden zwei Hauptpreise verliehen: Der “Best Team Award” wurde von den Lehrenden des Moduls an das Team vergeben, das durch herausragende Qualität der Arbeit, Anwendung der gelernten Methoden und vor allem eine starke Teamarbeit überzeugte. Den begehrten Titel sicherte sich in diesem Jahr das Team “greenDragonReport”, das sich mit seinem Hochschul-eigenen Mängelmelder dem Aufdecken und Beseitigen von Defekten sowie dem Melden von Ideen zum bewussteren Umgang mit Ressourcen verschrieben hat und damit aktiv das Thema Nachhaltigkeit fördert. Der “Best Project Award”, der live vom Publikum gewählt wird, ging an das Team “Secure Sphere”. Ihr Projekt, das sich mit Cyber-Sicherheit befasst, überzeugte das Publikum durch seinen praktischen Ansatz und die Möglichkeit, sicher Services aufzusetzen und Angriffe abzuwehren.

Prof. Herbert Thielen lobte die Qualität der Projekte und die engagierte Arbeit der Studierenden: “Das Teamorientierte Projekt ist ein integraler Bestandteil unseres Curriculums und bietet unseren Studierenden die Möglichkeit, ihr Wissen in realen Szenarien anzuwenden. Die Vielfalt der präsentierten Projekte zeigt, dass unsere Studierenden nicht nur technisch versiert sind, sondern auch bereit sind, gesellschaftliche Herausforderungen anzugehen.“ Das Teamorientierte Projekt bleibt somit ein Eckpfeiler der Ausbildung an der Hochschule Worms und ermöglicht es den Studierenden, sich unter realen Bedingungen weiterzuentwickeln und wertvolle praktische Erfahrungen zu sammeln. Neugierig geworden? Hier findet sich die Übersicht über alle TOP 2024 Projekte. Und wer weiß… vielleicht wird aus einem der diesjährigen Projekte ein erfolgreiches Start-up.

