Frankenthal – CDU neue Veranstaltungsreihe “Fraktion vor Ort“

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Die CDU-Stadtratsfraktion initiiert mit der Veranstaltungsreihe „Fraktion vor Ort“. Eine neue und auch regelmäßige Möglichkeit, mit den Bürgern der Stadt Frankenthal ins Gespräch zu kommen und

zu bestimmten Themen in den Austausch zu gehen.

So werden an den ersten beiden Terminen, am 13. und 15. April, Kultur sowie Sicherheit und

Ordnung thematisiert. Am 13. April wird die Fraktion mit dem Team des Theaters alte Werkstatt über

Kultur in Frankenthal, im speziellen über den größtenteils privat finanzierten Kulturbetrieb, sprechen.

Der Termin am 15. April wird am Jakobsplatz stattfinden. Über Sicherheit und Ordnung soll dort mit

Betroffenen von Gewalt gesprochen und über das fehlende Sicherheitsgefühl diskutiert werden.

Alle Termine, überwiegend an Samstagen und Montagen, werden von der CDU-Fraktion zeitnah auf

Plakaten im Stadtgebiet und auf den Social-Media-Seiten der CDU Frankenthal bekannt gemacht.

Die Veranstaltungsreihe läuft bis Anfang Juni. Die neue Stadtratsfraktion wird die „Fraktion vor Ort“

zu einer Dauereinrichtung machen und wird ebenfalls regelmäßig derartige Gelegenheiten für das

Gespräch mit der Fraktion vor Ort anbieten

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail