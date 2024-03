Kleinfischlingen – Rückblick: Natur-Aktiv- und Erlebnistag für Familien

Kleinfischlingen/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Über 250 Besucher sind am 24. März 2024 zum „Natur-Aktiv- und Erlebnistag für Familien“ ins FLORUM nach Kleinfischlingen gekommen. Auch Dietmar Seefeldt, Landrat des Kreises Südliche Weinstraße, und Georg Kern, erster Beigeordneter, waren zu Gast und informierten sich über die Inhalte der Veranstaltung unter dem Motto „Natur erleben, erfahren und gestalten“. Es herrschte ein fröhliches und geschäftiges Treiben beim Natur Tag 2024 in Kleinfischlingen. Im Erdgeschoss des FLORUM wummerten Bohrer und Akkuschrauber während Nisthilfen für Vögel und Wildbienen für den eigenen Garten oder Balkon gebaut wurden. Die passende Blühmischung als Nahrung für die Wildbienen gab´s gleich dazu. Dazwischen waren Vogelstimmen zu hören, die die Führungen durch die Vogel-Ausstellung untermalten.

Und zwischendurch erklang immer wieder das Glöckchen, um den nächsten Programmpunkt im Obergeschoss anzukündigen: Nach dem Vorleskino am Vormittag für Kinder, gab es einen Vortrag über Honigbienen und einen über den Schutz von Wildbienen. Dazwischen polterte es immer mal wieder gehörig, wenn der Turm beim Riesen Jenga in der Spielecke einstürzte. Auch die Malstation und der Umweltbildungskoffer erfreuten sich regem Interesse. Zahlreiche Kindergärten und Schulen nutzen die Gelegenheit den Koffer mit seinen Büchern, Spielen und Bildkarten in Aktion zu begutachten, um den Einsatz in ihrer Einrichtung besser planen zu können. Besonders beliebt waren auch die Fühlstation und die Riechbar: Hier waren die Sinne von Groß und Klein gefordert, um etwa Zimt, Lavendel und Fenchel durch riechen oder Schafwolle, Leinsamen und Efeublätter durch tasten zu erraten. Für die Stärkung der aktiven Kinderscharen sorgte der Pfälzerwald-Verein Roschbach.

„Wegen des schlechten Wetters mussten wir kurzfristig an mancher Stelle umdisponieren und improvisieren“, erzählt Kurt von Nida von der NVS Natur Stiftung Südpfalz, eigentlich seien viel mehr Aktionen im Freien geplant gewesen. Trotz allem zeigen sich die Veranstalter zufrieden. “Die Resonanz war hervorragend“ freut sich von Nida. „Und die Leute waren super interessiert“, findet Michael Birkmeyer, Vorstand des Pfälzerwald-Vereins Roschbach. „Was will man mehr?“ Die beiden schmieden schon Pläne für den Natur Tag 2025. Der Natur Tag wurde veranstaltet vom Pfälzerwald-Verein Roschbach, der Pollichia Edenkoben, der NVS Natur Stiftung Südpfalz mit ihrer Aktion Südpfalz-Biotope und dem Förderverein für Kinder und Jugend Edesheim e.V. (KiJu) mit Unterstützung vom Förderverein zum Schutz von Natur und Landschaft SÜW. Finanziell unterstützt wurde die Veranstaltung von der VR-Bank Südpfalz.

Quelle

Bild: Michael Birkmeyer

Text: NVS NaturStiftung Südpfalz