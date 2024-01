Landau – 750 Bäume für Landau

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Rotary Club Landau pflanzt im Rahmen des 750-jährigen Stadtjubiläums der Stadt Landau 750 Bäume im Stadtwald und gestaltet einen Zukunftswald. Mit der Pflanzaktion unterstützt der Rotary Club die Projekte zum Stadtjubiläum und leistet einen nachhaltigen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz.

Waldökosysteme sind durch den Klimawandel bedroht. Eine große Herausforderung besteht darin, Wälder zu gestalten, die eine möglichst hohe Anpassungsfähigkeit an den Klimawandel besitzen. Das sind Wälder, die maximal vielfältig, arten- und strukturreich sind. Mit dem Projekt “750 Bäume für Landau” schenkt der Rotary Club Landau seiner Heimatstadt einen solchen Zukunftswald und macht Nachhaltigkeit im besten Sinne erlebbar! Am 2. März 2024 startet der Rotary Club Landau seine Pflanzaktion im Stadtwald der Stadt Landau, Nähe Taubensuhl. Das Pflanzprojekt wird von der Stadt Landau im Rahmen des Stadtjubiläums unterstützt und vom Forstamt Haardt begleitet. Die Idee stammt vom Rotary Club Landau, der das Projekt sponsert und für die Finanzierung der Pflanzaktion aufkommt. Die Pflanzung vor Ort wird zusammen mit Förstern von den Mitgliedern des Rotary Clubs durchgeführt. Auf einer Schadfläche des Landauer Stadtwalds entsteht so ein Mischwald, der zukunftssicher angelegt ist.

Die Projekte des Rotary Club Landau setzen auf Nachhaltigkeit und können durch Spenden unterstützt werden. Informationen erteilen Christian Bermes und Stefan Asam (RC-Landau.Pfalz@gmx.net) Spenden können gerichtet wer-den an: „Rotary Landau Hilfe“, DE06 5485 0010 0000 0025 76, Stichwort „Wir gestalten Zukunft“.

Quelle Stadt Landau