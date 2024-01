Hemsbach – Galerie im Schloss ab 1. Februar 2024 „Inner Universe“: Alina Hermann zeigt Malerei auf Leinwand und Papier

„In meiner Kunst sind die Freiheit der Kreation und das Abenteuer, etwas aus dem Nichts

der leeren Leinwand zu erschaffen, das, was mich begeistert“. Damit beschreibt die Hemsbacher

Künstlerin Alina Hermann, die vom 1. Februar bis 8. März unter dem Titel „Inner Universe“ ihre

Werke in der Galerie im Schloss zeigt, schon direkt den Kern ihrer kreativen Arbeit: Vieles bleibt im

Ungewissen, bis das Kunstwerk fertiggestellt ist. Und auch dann können die Kompositionen aus

Formen und Linien, in einem Mix aus gedämpften sowie kräftigen Farben, für jeden Betrachter etwas

anderes bedeuten.

Durch die Kombination verschiedener Malmedien und Techniken erschafft Alina Hermann nicht nur

Bilder, sondern vielschichtige Erlebnisse von Tiefe, Textur und Haptik. Auf diese Weise vermitteln die

abstrakten Kunstwerke den Eindruck, als öffne sich der Blick in eine Welt, die jenseits der Leinwand

existiert. Die Interpretation dieser Welten geschieht jedoch im introspektiven Dialog eines jeden

Betrachters. Ein Besuch dieser Ausstellung ist somit auch eine Reise in das „Inner Universe”, die den

Blickwinkel des Einzelnen verändert und neue Horizonte eröffnet.

Ergänzend zur rein abstrakten Reihe an Kunstwerken zeigt Alina Hermann auch eine Auswahl

figurativer Darstellungen, bei welchen sie jedoch rein handwerklich ihrem Stil treu bleibt. Die

Szenarien entführen den Betrachter durch eine Visualisierung von Mensch und Tier in surrealen

Größenverhältnissen gleichermaßen in eine faszinierende Parallelwelt.

Zur Ausstellungseröffnung am Donnerstag, den 1. Februar, um 19.00 Uhr, laden Alina Hermann und

die Stadt Hemsbach in den Gewölbekeller im Rathaus, Schlossgasse 41, herzlich ein. Bürgermeister

Jürgen Kirchner wird zur Vernissage begrüßen. Die Einführungsrede hält Dr. Kristina Hoge von der

Galerie p13 in Heidelberg. Musikalisch umrahmt wird die Vernissage von der Geigerin Anda Grawert

(electric STRINGS). Die Ausstellung ist dann bis zum 8. März zu den üblichen Öffnungszeiten des

Rathauses zu sehen.

Quelle: Stadtverwaltung Hemsbach