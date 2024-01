Mannheim – Nina Warken MdB zu Gast in Mannheim

Im Restaurant „Krautwickel“ in Mannheim-Rheinau begrüßten

Ortsverbandsvorsitzender Christoph Hambusch und Kreisvorsitzender Christian

Hötting am Sonntagnachmittag Nina Warken MdB, Generalsekretärin der CDU Baden-

Württemberg, beim Neujahrskaffee des Ortsverbandes Rheinau/Pfingstberg und des

Kreisverbands Mannheim.

Nina Warken ist seit 2018 Mitglied des Deutschen Bundestages, dem sie schon von 2013

bis 2017 angehörte. Dort ist sie seit 2021 Parlamentarische Geschäftsführerin der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Seit November 2023 ist sie Generalsekretärin der CDU

Baden-Württemberg.

Christian Hötting blickte im Rahmen eines Grußwortes auf das Jahr 2023 und die

erfolgreiche Oberbürgermeisterwahl zurück. Es werde in den kommenden Monaten hart

dafür gearbeitet, dass nach der anstehenden Kommunalwahl am 9. Juni im Gemeinderat

der Stadt Mannheim eine starke bürgerliche Mitte mit einer sehr starken CDU gebildet

werden kann.

Bürgermeister Dr. Volker Proffen führte aus, dass er den Schwerpunkt auf die Sicherheit

in Mannheim und dabei insbesondere den Einsatz von künstlicher Intelligenz und die

(bereits erfolgte) Einrichtung einer Waffenverbotszone legt: „Mannheim soll noch

sicherer werden“. Im Hinblick auf die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel betonte

er, dass diese sinnvoll eingesetzt werden sollen. Zusammenfassend sagte er: „Wir wollen

eine richtig gute Politik für unsere Stadt machen. Dafür müssen wir alle an einem Strang

ziehen. Auch, damit wir bei der Kommunalwahl im Juni eine Mehrheit für die bürgerliche

Mitte im Gemeinderat erreichen.“

Nina Warken freute sich zunächst „wieder zurück in Mannheim“ zu sein. Vor einigen

Jahren lebte sie mit ihrer Familie in Mannheim und konnte beim Neujahrskaffee einige

Studienkollegen und Bekannte aus ihrer Zeit in der Jungen Union begrüßen.

Zur aktuellen politischen Lage führte sie aus: „Es gibt viele Dinge, die die

Bundesregierung angehen müsste, aber nicht aufs Gleis setzt. Wir erleben jeden Tag in

den Reaktionen der Menschen, dass eine große Unzufriedenheit herrscht, auch

hinsichtlich der Kommunikation der Bundesregierung. Die Politikverdrossenheit steigt.

Wenn Themen, die nicht in das Weltbild der Regierung passen, ausgeblendet werden,

schadet das der Diskussionskultur und er Demokratie.“ Die Sorgen und Probleme der

Menschen behandle die Regierung nicht ausreichend. „Das spüren die Menschen. Die

Kommunen sind überlastet. Es fehlen Kindergartenplätze, Schulen und Wohnungen.“ Es

sei Aufgabe der Politik, auch über diese Dinge zu sprechen. Brandgefährlich sei es, die

vorhandenen Probleme totzuschweigen. Gegen eine solche Politik müsse klare Kante

gezeigt werden.

Ein Verbot der AfD sei nicht die richtige Lösung, da diese sich dann auch wieder in die

Opferrolle begeben könnte. „Der Politik der AfD sollte sachlich entgegengetreten werden.

Die AfD hat keine wirklichen Lösungen und kann und soll keine Heimat für Menschen

sein, die mit der derzeitigen Politik nicht zufrieden sind.“

Die Regierung erkenne die Gesamtlage nicht und habe keine Einsicht für begangene

Fehler. Gute Konzepte könne diese nicht vorlegen. Im Hinblick auf den Haushalt führte

sie aus, dass aus ihrer Sicht ein Ausgabenproblem bestehe und nicht ein

Einnahmenproblem. Die Prioritäten seien falsch gesetzt worden. Die Entscheidung, dass

die Landwirte dafür „die Zeche zahlen“, sei falsch und nicht nachvollziehbar. Die

Unzufriedenheit sei auch in anderen Branchen groß. Der Protest und die schlechte

Stimmung seien absolut verständlich. „Die Menschen haben ein gutes Gespür dafür, wie

die aktuelle Lage ist“. Für einige sei „das Maß bereits voll“.

„Wir müssen dennoch positiv bleiben. Wir haben fleißige Bürgerinnen und Bürger. Wir

haben tolle, innovative Unternehmen. Die Politik muss wieder den Bedürfnissen der

Menschen entsprechen. Es ist an der Zeit, dass wir wieder eine pragmatische

Ordnungspolitik machen, für welche die CDU auch steht“. Die CDU sei gut aufgestellt und

auf einem guten Weg. Der Schwung aus dem Landesparteitag solle mitgenommen

werden. Die Menschen sollten wieder für die CDU begeistert werden. „Mit einer guten

und bürgerfreundlichen Politik können die Menschen wieder erreicht werden.“

Christoph Hambusch dankte Nina Warken für ihre offenen Worte und wünschte ihr viel

Erfolg und Glück für die anstehenden Aufgaben.

Anschließend kam es zu einem Austausch und regen Diskussionen mit den Gästen des

Neujahrskaffees.

Quelle: CDU Kreisverband Mannheim