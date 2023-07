22./23.7.: Internationales Capoeira Festival „Vale do Besouro“ in Mannheim

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar

100 Teilnehmende, Workshops Tanz, Batizado und Abschlusskonzert mit Triooo Maravilha

Ab Samstag treffen sich auf Einladung der Käfertaler Capoeira-Lehrerin Thaís Federsoni Capoeiristas aus Mannheim, ganz Deutschland sowie Frankreich, Italien, Ungarn, Belgien, Niederlande und Portugal im Kulturhaus Käfertal zum Event „Vale do Besouro“, zu Deutsch „Tal des Käfers“. Der Titel verweist einerseits auf den Ort des Geschehens, andererseits auf die Capoeiralegende „Besouro Manganga“ (Schwarzer Käfer). Das war der Name für Manuel Henrique Pereira, der 1897 als Sohn ehemaliger brasilianischer Sklaven geboren, die Capoeira propagierte, zu einer Zeit als dies noch verboten war und von der Polizei verfolgt wurde. Die Legende und viele Lieder besagen, dass er sich für die Rechte ehemaliger Sklav*innen einsetzte und sich immer wieder der Verhaftung entziehen und in der Gestalt eines Käfers entkommen konnte.

Während der beiden Festivaltage in Käfertal gibt es Workshops und Rodas für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Maculele, afrikanischer Tanz und Trommelworkshops. Anmeldungen unter info@kulturhauskaefertal.de sind noch möglich.

Am Sonntag ab 14:30 sind dann auch Gäste eingeladen zu einer öffentlichen Capoeira/Maculele Aufführung von Capoeiristas aus Käfertal, Crailsheim und Schwäbisch Hall. Danach als Höhepunkt die Batizado und der Kordelwechsel und, als Abschluss um 18 Uhr, ein Konzert im Kulturhausgarten mit Samba- und Capoeiramusik und der Band Triooo Maravilha + 1 feat. Juliana Blumenschein. Der Eintritt nachmittags ist frei, Tickets für das Konzert zu 12 Euro gibt es online unter www.kulturhauskaefertal.de. Im Preis enthalten ist zudem ein Sambakurs mit Fausto Israel ab 17 Uhr. Ab dieser Zeit sind auch Grill und Bar im Garten geöffnet.

Die Teilnehmenden des Festivals schätzen sich glücklich, dass der bekannte Capoeira Mestre Bola 7 aus Sao Paulo seine reiche Erfahrung und tiefes Verständnis für die traditionellen Wurzeln des Capoeira mit ihnen an diesem Wochenende teilen wird. Als Gastdozent*innen werden zudem Mestre Torneiro, geboren in Rio de Janeiro und seit vielen Jahren in Paris ansässig, Contra Mestre Baixo, aufgewachsen in Brasilien und nun in Konstanz am Bodensee tätig, Contra Mestra Mel aus Berlin und Schlagzeugerin und Percussionistin Cris Gavazzoni aus Mannheim erwartet.

Seit einigen Jahren gibt es im Kulturhaus Käfertal Capoeira für verschiedenen Altersgruppen von 3 Jahre bis 50+. Capoeira gehört zum Weltkulturerbe, kommt ursprünglich aus Brasilien und vereint Kampfsport, Tanz, Theater, Akrobatik und Musik. Capoeira fördert die Geschicklichkeit, motorische Koordination, Flexibilität, Spontanität und Improvisationstalent. Es wird nicht nur der Körper trainiert, sondern auch der Geist und soziale Fähigkeiten. In der Capoeira wird jede/r gleich anerkannt, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Religion oder sozialem Stand.

Die Leiterin der Capoeira Abteilung im Kulturhaus, Thaís Federsoni (Professora Pressinha) aus Sao Paulo und in Käfertal ansässig, hat ein abgeschlossenes Sportstudium und ist Inhaberin der braunen Kordel, dem zweithöchsten Rang in der Welt der Capoeira. Ihre sieben Gruppen im Kulturhaus wachsen stetig. Sie unterrichtet bei weiteren Vereinen und Schulen in Südwestdeutschland und ist als Dozentin weltweit gefragt. Die Organisation des Events liegt bei Emanuela Thalacker (Ligeirinha), die aus einer brasilianisch-deutschen Familie kommt, in Mannheim im letzten Jahr Medizin studiert und seit 18 Jahren Capoeira betreibt.

Infos zu weiteren Veranstaltungen: www.kulturhauskaefertal.de

Quelle: Kulturhaus Käfertal