Mannheim: Noch freie Plätze: Agenda Aktion für Kinder – Wenn ich im Gemeinderat wäre …

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wie komme ich in den Gemeinderat? Wer trifft in der Stadt die Entscheidungen? Mannheims Nachwuchs zwischen acht und zwölf Jahren hat beim Planspiel „Wenn ich im Gemeinderat wäre…“ am 6. und 7. September 2023, jeweils vormittags von 9 bis 12 Uhr, wieder die Möglichkeit, die Tiefen des Gemeinderatsdschungels zu erforschen. Demokratie wird hautnah erlebt und damit zahlt das Angebot direkt auf das Leitbild Mannheim² 2030 ein. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Mannheimer Agenda Aktion statt und wird durch den Fachbereich Demokratie und Strategie durchgeführt. Für das Planspiel im September sind noch Plätze frei.

Bei dem zweitägigen Planspiel im Stadthaus in N1 werden die Kinder politisch aktiv, bilden Fraktionen, formulieren Anträge und versuchen, in der Gemeinderatssitzung Mehrheiten zu bekommen. Die Anträge, die im Gemeinderat die Mehrheit bekommen, werden gesammelt und an Mannheims Oberbürgermeister weitergeleitet.

Bei der Agenda Aktion bieten in diesem Jahr wieder viele Kooperationspartner*innen noch bis Anfang November Mit-Mach-Aktionen an, die den Kindern das Thema Nachhaltigkeit in seiner ganzen Vielfalt näher bringen, Spaßfaktor inklusive. Eine Urkunde bekommen Kinder, die an mindestens vier Aktionen teilgenommen haben. Weitere Informationen zur Agenda Aktion unter http://kinderundjugendbildung.majo.de/agenda-aktion/

Infos und Anmeldung zum Planspiel beim Fachbereich Demokratie und Strategie, Ruth Kupper, Tel: 0621 293-9366, E-Mail: buergerbeteiligung@mannheim.de