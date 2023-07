Sport im Park in Heidelberg im Juli: Schnuppercapoeira, Minifußballspiel und Street-Soccer-Turnier! Mehr als 30 wöchentliche Kurse!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das kostenlose Sportprogramm „Sport im Park“ von Stadt Heidelberg, Sportkreis Heidelberg und Heidelberger Sportvereinen bietet im Juli 2023 weitere zusätzliche Angebote: Am Mittwoch, 12. Juli 2023, lädt um 17 Uhr ein „Sport im Park“-Special zum Schnuppercapoeira ein. Ab dem 13. Juli findet für Kinder immer donnerstags um 16 Uhr den ganzen Sommer über im Zollhofgarten in der Bahnstadt „FUNino“ statt, ein Minifußballspiel. Am Mittwoch, 26. Juli, ist ab 16 Uhr ein Street-Soccer-Turnier für Mädchen und Jungen zwischen 12 und 15 Jahren geplant. Mit „Entspannt am Berg“ ist zudem ein neuer wöchentlicher Kurs immer donnerstags um 17 Uhr auf dem Emmertsgrund gestartet. Die Teilnahme an allen Angeboten ist kostenfrei. Mehr Informationen dazu und zu allen Angeboten von Sport im Park gibt es auch im Internet unter www.heidelberg.de/sportimpark.

Mittwoch, 12. Juli 2023, 17 bis 18 Uhr: Schnuppercapoeira

• Capoeira mit Judith Englert vom Deutschen Alpenverein – Sektion Heidelberg

• Capoeira ist eine brasilianische Kampfkunst, die Kampf, Musik, Akrobatik und Kultur in einem spektakulären Spiel vereint – ein rhythmisches Ganzkörpertraining mit Elementen aus Koordinations- und Krafttraining, Akrobatik und Tanz. Das Miteinander steht im Mittelpunkt.

• Ort: „alla hopp!“-Anlage, Harbigweg 20, Heidelberg-Kirchheim.

Donnerstags, ab 13. Juli 2023, 16 Uhr: „FUNino“

Ab dem 13. Juli 2023 sind Kinder immer donnerstags um 16 Uhr den Sommer über zum Minifußballspiel „FUNino“ im Zollhofgarten in der Bahnstadt eingeladen. Dabei spielen die Kinder mit ihrer Mannschaft jeweils auf zwei Tore – das heißt, jede Mannschaft verteidigt zwei Tore und kann auf zwei Tore schießen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Die Teilnahme ist wie bei allen „Sport im Park“-Angeboten kostenlos. Die Veranstaltung ist ein Angebot der Stadt – Amt für Sport und Gesundheitsförderung sowie Kinder- und Jugendförderung – gemeinsam mit MOKJA Bahnstadt (Mobile Kinder- und Jugendarbeit Bahnstadt – ein Kooperationsprojekt von AWO Heidelberg e.V. und dem Internationalen Bund Heidelberg).

Mittwoch, 26. Juli, 16 bis 20 Uhr: Street-Soccer-Turnier für Jugendliche

Im Rahmen von Sport im Park veranstaltet die Stadt am Mittwoch, 26. Juli, von 16 bis 20 Uhr in Zusammenarbeit mit MOKJA und dem Stadtteilverein Bahnstadt ein Street-Soccer-Turnier in der Bahnstadt. Es findet am Bolzplatz beim Calisthenics-Park (Marie-Baum-Straße) statt. Jungen und Mädchen treten in zwei Altersgruppen – 12 bis 13 Jahre und 14 bis 15 Jahre – gegeneinander an. Ein Team besteht aus sieben bis acht Spielerinnen und Spielern, darunter mindestens zwei Mädchen und zwei Jungen. Anmeldung ist per E-Mail an offene.jugendarbeit@heidelberg.de.

Neuer Kurs: Gymnastik bei „Entspannt am Berg“ auf dem Emmertsgrund

Mit „Entspannt am Berg“ ist im Juli ein neuer wöchentlicher Kurs von Sport im Park hinzugekommen: donnerstags von 17 bis 18 Uhr wird oberhalb der „Kinderbaustelle“ in der Otto-Hahn-Straße 15-17 (ehemals Tennisclub) im Stadtteil Emmerstgrund unter der Leitung von Cornelia Matheyka vom TB 1889 Rohrbach Gymnastik mit Entspannungs- und Dehnungsübungen aus Yoga und Qigong angeboten.

Sport im Park: mehr als 30 wöchentliche Kurse

Den Körper trainieren, die Gesundheit stärken und dabei gemeinsam viel Spaß an der frischen Luft haben: Das bietet das kostenlose Kursangebot „Sport im Park“ von Stadt und Sportkreis gemeinsam mit 14 Heidelberger Sportvereinen. Mehr als 30 wöchentliche Kurse werden montags bis sonntags in Grün- und Parkflächen in nahezu allen Stadtteilen unter professioneller Anleitung angeboten. Die Vielfalt ist groß – von Pilates, Zumba, Tai Chi und Ving Tsun über Sportliches Rückentraining, Hatha-Yoga, Gymnastik für Jedermann und Calisthenics bis hin zu Boule, Nordic Walking und Ausdauertraining. Interessierte können jederzeit einsteigen. Eine Übersicht aller Kurse ist online unter www.heidelberg.de/sportimpark zu finden.