Freie Wähler Landtagsfraktion: Sprachförderung in rheinland-pfälzischen Kitas abgehängt!

Mainz / Ludwigshafen – Der rheinland-pfälzische Kitafachverband äußert sich nach dem Aus der Sprach-Kitas in einem offenen Brief besorgt über den neuen Lösungsvorschlag der Bundes FDP,

ausländische Fachkräfte ohne gute Deutschkenntnisse in Kitas einzusetzen. Hierzu nimmt Helge Schwab, stellvertretender Vorsitzender und bildungspolitischer Sprecher der FREIE WÄHLER-Landtagsfraktion, Stellung:

„Nachdem die rheinland-pfälzische FDP mit der Ampelregierung die Fortführung der Sprach-Kitas in unserem Bundesland beendet hat, bringt der neue Vorschlag der Bundes-FDP das Fass zum Überlaufen.“

Der Bildungspolitiker ergänzt: „Fünf Tage nach Beendigung vieler Arbeitsverträge der Sprachförderkräfte kommt aus Berlin der Vorschlag, Erzieherinnen und Erzieher einzustellen, die nicht gut deutsch sprechen. Damit wird die Leistung der Kitas für eine gute frühkindliche Bildung unserer Kinder fahrlässig auf Spiel gesetzt!“

Schwab hatte jüngst die Beendigung der Sprach-Kitas in Rheinland-Pfalz als „unverantwortlich“ bezeichnet. Er fordert weiterhin die Übernahme des erfolgreichen Konzepts in ein Landesförderprogramm – so wie es 13 andere Bundesländer handhaben.

Quelle: Freie Wähler Landtagsfraktion RLP