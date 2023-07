Über 36.000 Euro Sachschaden nach Unfall in Schwetzingen

Schwetzingen / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Dienstagmorgen ereignete sich in der Mannheimer Landstraße ein Unfall, bei dem eine 51-jährige Ford-Fahrerin leicht verletzt wurde. Um kurz vor 07 Uhr befuhr ein 25-jähriger VW-Fahrer die Mannheimer Landstraße in Richtung Mannheim-Friedrichsfeld. An der Auffahrt B535 in Richtung Heidelberg ordnete sich der 25-Jährige auf die Linksabbiegerspur ein, um anschließend an der Auffahrt abzufahren. Hierbei übersah der 25-Jährige jedoch eine entgegenkommende 51-jährige Ford-Fahrerin und kollidierte mit dieser. Der der VW geriet ins Schleudern und kam in einem angrenzenden Grünstreifen zum Stehen. Durch die herumfliegenden Fahrzeugteile wurde ein verkehrsbedingt wartender Audi beschädigt. Außerdem wurde ein Verkehrsschild durch den Aufprall beschädigt. Bei dem Unfall wurde die 51-Jährige leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung vor Ort war jedoch nicht notwendig. Auch ihre beiden im Auto mitgeführten Hunde blieben nach bisherigen Unfallermittlungen unverletzt. Der VW sowie der Ford waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf über 36.000 Euro.

