Polizeikräfte vor Ludwigshafener Bar beleidigt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 wurde am 04.07.2023, gegen 19 Uhr, zwei verdächtige Männer gemeldet. Diese haben eine Seniorin in der Nachbarschaft angesprochen. Die Verdächtigen konnten in einer gegenüberliegenden Bar angetroffen werden. Einer der beiden, ein 40-Jähriger, verhielt sich bei der Kontrolle sofort aggressiv. Er musste schließlich gefesselt und zur Feststellung seiner Identität durchsucht werden. Hierbei beleidigte er die Polizeikräfte. Der Mann wird nun mit einer Strafanzeige wegen Beleidigung rechnen müssen.

