Rhein-Pfalz-Kreis – Aktuell, für alle und vor Ort – vhs Rhein-Pfalz-Kreis mit neuem Programm

Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar.

Das Programmheft der Volkshochschule Rhein-Pfalz-Kreis für 2-2023 erscheint am 28. Juni. Fast 800 Kurse umfasst das neue Angebot. Gemäß des Jahresthemas aller Volkshochschulen „Vernetzt“ widmet sich das Angebot in vielfältiger Weise den digitalen Herausforderungen: In den gebührenfrei buchbaren „PC Sprechstunden“ in etlichen Kreisgemeinden beantworten Fachleute individuelle Fragen rund um das Gerät, Apps und Einstellungen.

Neben dem Online-Angebot „vhs.wissen“ mit hochkarätigen Vorträgen von Spezialisten aus ganz Deutschland beteiligt sich die vhs jetzt an „KOS“, der „Kooperation Online-Sprachkurse“. Sie bietet den Interessierten ein breites Angebot mit selten unterrichteten Sprachen wie Finnisch, Schwedisch, Koreanisch oder Polnisch – Sprachen, für die in einzelnen Gemeinden kaum eine Gruppe zusammenkäme. Neben Online- und Präsenzangeboten vor Ort wird es künftig Mischformen geben, sogenannten hybriden Unterricht: Am Mi, 20.09.2023, beginnt diese Form mit dem Vortrag „Pfälzer aus dem

Westen – Zuwanderung in die Pfalz durch Glaubensflüchtlinge“ als Teil der Veranstaltungsreihe „Pfalz entdecken. Wer möchte, kann dem Vortrag in Hochdorf-Assenheim oder online z.B. aus dem Urlaub beiwohnen.

Auch die berufliche Bildung wird immer digitaler und flexibler mit Workshops zu Rhetorik(H500014Z02), Schlagfertigkeitstraining (H500012Z02) und Wortschatztraining(H500011Z01), zu „Stärke, Selbstvertrauen, Überzeugungskraft und Durchsetzungsvermögen“ (H500015Z02) sowie für Führungskräfte „Vom Kollegen/Kollegin zur Führungskraft (H500016Z02) und Motivieren – Delegieren – Kritisieren: Erfolgsfaktoren einer Führungskraft“ (H500017Z02).

Natürlich gibt es weiterhin Kurse in Präsenz: Der Samstagvormittagskurs „Xpert Business Finanzbuchführung“ (H505012S01) richtet sich an Frauen, die sich in der Finanzbuchführung

qualifizieren möchten und dies mit einem angesehenen Zertifikat nachweisen wollen. Der Infotermin hierzu findet am Donnerstag, 13.07.23, um 18 Uhr im Bildungszentrum Schifferstadt (bitte mit Anmeldung!) statt. Die Seminarreihe “Kita-Verpflegung – gesund und lecker” richtet sich an Hauswirtschaftskräfte, die mit der Gestaltung und Zubereitung des

Mittagessens in Tageseinrichtungen betraut sind. Die Seminarreihe bietet Unterstützung in der täglichen Arbeit, um die immer wachsenden Anforderungen an die Qualität einer

vollwertigen, kindgerechten Verpflegung zu bewältigen.

Für digital Erfahrene bietet die vhs Rhein-Pfalz-Kreis verschiedene Module rund um das Thema Online-Marketing. Wer für den Beruf oder die eigene Website seine Kenntnisse vertiefen will, ist hier richtig. In „Wissenshäppchen“ wird erläutert, was SEO bedeutet, warum Content-Marketing so wichtig ist, wie Social Media und E-Mail-Marketing für die Werbung zielführend eingesetzt wird (H803028S01 ff.). Beim Vermarkten unterstützt der Kurs „Wie erstelle ich einen Online-Shop“ praxisnah, so dass die Teilnehmenden bereits während des Kurses am eigenen Online Shop zu arbeiten beginnen (H803027S01).

Quelle Rhein-Pfalz-Kreis