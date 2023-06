Ludwigshafen – Rheinuferfest 2023: Bühnenprogramm am Samstag und Sonntag

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar.

Platz der deutschen Einheit

Samstag

13.00 Uhr Vorstellung der Maskottchen Parade

13.25 Uhr Hip Hop Auftritt der Tanz- und Sportbühne e.V.

14.15 Uhr Hip Hop Auftritt der Tanzschule Knöller

14.45 Uhr Wettrennen der Maskottchenparade

15.15 Uhr Tanzauftritt des TGO Oggersheim

15.25 Uhr Ballettauftritt mit Pias Ballettstudio

18.15 Uhr Smokie Revival Band

20.00 Uhr The Greatest Hits Robbie Williams

22.15 Uhr The Music of Queen

Sonntag

12.00 Uhr Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz

Michael Francis, Chefdirigent

Joseph Moog, Klavier

Programm:

Georg Friedrich Händel: Music for the Royal Fireworks HWV 351 (Feuerwerksmusik)

Joseph Haydn: Konzert für Klavier (Cembalo) und Orchester D-Dur Hob.XVIII:11

Franz Schubert: Sinfonie C-Dur, D 944 „Große C-Dur“

BASF Wein Lounge

Freitag

19.00 Uhr Elisa Rehlinger & Martin Preiser

Samstag

16.00 Uhr Me & Dr. Key (Sabine Massing und Frank Schäffer)

19.00 Uhr Keule Unplugged

Sonntag

14.00 Uhr Benjamin Penna & Wolle Sing