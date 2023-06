Ludwigshafen – Holger Scharff ist neuer Kreisvorsitzende des Sozialverband VdK Kreisverband Vorderpfalz

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Mit rund 20 Ortsverbänden und über 13 200 Mitglieder ist der Sozialverband VdK Kreisverband Vorderpfalz einer der großen Organisationen in der Vorderpfalz und nach dem gesundheitsbedingten Rücktritt des Kreisvorsitzenden Uwe Bentz mit einer neuen Führungsspitze auch wieder gut aufgestellt. Der Sozialverband VdK vertritt seit vielen Jahren seine Mitglieder sehr erfolgreich, der Verband hat sich in den letzten Jahren zu einem modernen Sozialverband entwickelt, der mehr als 2,1 Millionen Mitglieder bundesweit sozialrechtlich berät und ihre sozialpolitischen Interessen vertritt; damit ist er der größte Sozialverband Deutschlands.

Unsere Berater sind schnell zur Hilfe, wenn es darum geht, Abhilfe in sozialen Notsituationen zu schaffen oder Fragen rund um die Themen Rente, Gesundheit und Pflege, Teilhabe, Leben im Alter und soziale Sicherung zu klären, haben bei den Menschen aller Bevölkerungsschichten und Altersgruppen ein offenes Ohr gefunden. Im vergangenen Jahr 2022 hat der VdK in der Vorderpfalz ca. 2 Millionen Euro für seine Mitglieder erstritten bei über 1200 Verfahren.

Der Vorstand des Kreisverbandes hat nun Holger Scharff, bisher Schriftführer, zum neuen Kreisvorsitzenden gewählt. Die Wahl war notwendig geworden, da der bisherige Vorsitzende aus gesundheitlichen Gründen sein Amt zur Verfügung gestellt hatte.

Holger Scharff, selbst schon über 30 Jahre Mitglied im VdK, ist kein Unbekannter in der Sozialpolitik, neben seinem Engagement beim VdK Rheinland-Pfalz, ist Scharff unter anderem auch Vorsitzender der AWO Ludwigshafen, des ASB Ludwigshafen und Sozialpolitischer Sprecher der SPD-Stadtratsfraktion Ludwigshafen. Willi Jäger Landesvorsitzender VdK Rheinland-Pfalz freut sich, dass mit Holger Scharff ein neuer Vorsitzender gewonnen werden konnte, der die Ziele und Werte des VdK durch sein großes Engagement in der Gesellschaft authentisch vertreten wird. Scharff und Jäger danken gleichzeitig Uwe Bentz für sein jahrelanges Engagement für den VdK und wünschen ihm für seine Zukunft und Gesundheit alles Gute. In den kommenden Monaten möchte der neue Kreisvorsitzende die Arbeit des VdK und seine sozialpolzischen Standpunkte wieder mehr in ins Licht der Öffentlichkeit bringen und den Austausch mit Akteuren aus Politik und Gesellschaft intensivieren. Für die nächsten Jahre stehen aber auch weiterhin verstärkte Anstrengungen zum Erhalt unseres Gemeinschaftslebens auch im Hinblick auf die Eigenständigkeit bzw. den künftigen Bestand von Ortsverbänden an. Dass der VdK in den letzten Jahrzehnten immer größer und immer jünger geworden ist, zeigt, dass wir längst ein Verband für alle sind. Wir brauchen eben auch die junge Generation, um gemeinsam mit ihnen für eine bessere Zukunft zu kämpfen – nur mit vereinten Kräften können wir den Sozialstaat aufrechterhalten, konstatiert Holger Scharff

Quelle: VdK Rheinland-Pfalz e.V.

Kreisverband Vorderpfalz