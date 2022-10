Heidelberg / Metropolregion rhein-Neckar(red/ak) – Das DiabetesNetz Heidelberg hat sich zum Ziel gesetzt, die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung rund um das Thema Diabetes mellitus („Zuckerkrankheit“) insbesondere in den Bereichen Gesundheitsförderung, Prävention und Versorgung zu stärken und zu fördern. In einem ersten Schritt wurde ein „Wegweiser Diabetes mellitus“ erstellt, der die wichtigsten Angebote in Heidelberg für an Diabetes erkrankte Menschen und deren Angehörige beinhaltet und Betroffene bei der Suche nach der richtigen Anlaufstelle unterstützen soll. Der Diabetes-Wegweiser bietet unter anderem eine Übersicht zu Diabetologinnen und Diabetologen, diabetologische Schwerpunktpraxen, Kliniken, Selbsthilfe-Angeboten, Ernährungsberatung sowie anderen wichtigen Anlaufstellen und Informationsquellen in Heidelberg.

Der Wegweiser ist in deutscher, englischer, türkischer, arabischer und russischer Sprache sowie auch in leichter Sprache im Amt für Sport und Gesundheitsförderung erhältlich. Zudem kann er im Internet auf der städtischen Internetseite heruntergeladen werden unter www.heidelberg.de/gesundheitsfoerderung > Netzwerkarbeit.

Das DiabetesNetz Heidelberg ist ein Zusammenschluss aus Vertreterinnen und Vertretern der Stadt Heidelberg, des St. Josefskrankenhauses Heidelberg, der Volkshochschule Heidelberg, des Selbsthilfebüros Heidelberg und des Gesundheitsamtes Rhein-Neckar-Kreis.