Heidelberg – „Wichtige Investition in die Verkehrssicherheit und Infrastruktur!“ Stadt Heidelberg gibt Baustellenplan 2020 heraus

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wo wird wann in Heidelberg gebaut? Einen Überblick über die größten Maßnahmen des Jahres gibt der Baustellenplan 2020 der Stadt Heidelberg. Er zeigt im Stadtplan, welche Arbeiten an Hauptverkehrsstraßen geplant sind und wie lange diese voraussichtlich dauern. Der Baustellenplan bietet Infos zu Sperrungen, Umleitungen oder Einschränkungen für den Auto-, Rad- und öffentlichen Nahverkehr.

„Auch in Zeiten von Corona wollen wir die Bautätigkeiten in der Stadt weiterführen. Denn die Maßnahmen sind eine wichtige Investition in die Verkehrssicherheit und in unsere Infrastruktur“, sagt Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck: „Mit dem Baustellenplan informieren wir frühzeitig darüber, wann und wo in Heidelberg gebaut wird. So können sich die Menschen möglichst gut darauf einstellen. Alle Baustellen sind eng aufeinander abgestimmt, um die Verkehrsauswirkungen möglichst gering zu halten. Dieses Jahr stehen unter anderem die Stützwanderneuerung in der Klingenteichstraße, die Max-Jarecki-Straße oder die Fahrbahnsanierung im Kurpfalzring auf dem Programm.“

Der Baustellenplan 2020 erscheint als Faltblatt und kann als PDF heruntergeladen werden. Um gezielt die Pendlerinnen und Pendler zu erreichen, wird er den großen Arbeitgebern in Heidelberg und den Umlandgemeinden zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wird er an die Bürgerämter und andere Einrichtungen in der Stadt verteilt.

Zudem gibt es seit vergangenem Jahr den Online-Baustellenplan: Er bildet sowohl die wichtigsten geplanten Baumaßnahmen, als auch die aktuell laufenden Baustellen digital im Stadtplan ab. Mit einem Klick erfahren die Nutzerinnen und Nutzer Hintergrundinfos zu den Arbeiten, zur Dauer der Baustelle, zu Umleitungsstrecken sowie die zuständigen Ansprechpartner. Der Online-Baustellenplan ist unter www.heidelberg.de/baustellen zu finden.

Insgesamt 53 Millionen Euro für die Infrastruktur

Im Doppelhaushalt 2019/2020 stehen für Baumaßnahmen für Straßen, das Radwegenetz und zur Aufwertung des öffentlichen Raumes insgesamt 43 Millionen Euro zur Verfügung. Hinzu kommen Gelder für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, für die Unterhaltung der Verkehrsanlagen und Straßenbeleuchtung sowie für die Übernahme des Infrastrukturvermögens Bahnstadt. Insgesamt stehen für die Infrastruktur 53 Millionen Euro bereit.

Das sind die wichtigsten Baustellen 2020:

1. Hebelstraßenbrücke

Bauzeit: bis Ende März 2021

Neubau der Hebelstraßenbrücke mit Umbau der Knoten Czernyring / Philipp-Reis-Straße und Gleisdreieck / Bernhard-Fries-Weg

Vollsperrung für Auto-, Rad- und Fußverkehr; Umleitung über Czernyring, Montpellierbrücke und Lessingstraße

2. Klingenteichstraße

Bauzeit: März 2020 bis Anfang April 2021

Neubau einer Stützwand, Fahrbahnerneuerung

Vollsperrung; Umleitung bergab über Molkenkurweg und Graimbergweg, bergauf über Nordumgehung Leimen

3. Berliner Straße / Jahnstraße

Bauzeit: Anfang April bis Ende Mai 2020

Neubau und Anpassung des Geh- und Radwegs in der Jahnstraße zwischen Café Frisch und Berliner Straße

Von Anfang April bis Ende Mai 2020 je ein Fahrstreifen in der Berliner Straße stadtauswärts sowie in der Jahnstraße gesperrt; Fuß- und Radverkehr wird kleinräumig umgeleitet

4. Grabengasse / Seminarstraße

Bauzeit: Mitte März bis Dezember 2020

Leitungsarbeiten, Kanalbau, Erneuerung der Fahrbahn

Vollsperrung der Seminarstraße; Kreuzung Grabengasse / Seminarstraße von Ende April bis Juli gesperrt; Buslinien 31, 32 und 33 werden umgeleitet, Ersatzhaltestellen in der Friedrich-Ebert-Anlage

5. Max-Jarecki-Straße

Bauzeit: Ende März bis September 2020

Fertigstellung der Fahrbahn, Bau des Gehwegs am Zollhofgarten

Zwischen Zollhofgarten und Czernyring gesperrt, keine Ein- und Ausfahrt in den Czernyring möglich; Bushaltestellen der Linie 721 in den Czernyring verlegt

6. Ringstraße

Bauzeit: Osterferien, 6. bis 24. April 2020

Fernwärmeanschluss in Höhe Hausnummern 4 bis 8

Ein Fahrstreifen stadtauswärts sowie Geh- und Radweg gesperrt

7. Czernyring

Bauzeit: Mitte 2020 bis Frühjahr 2021

Ausbau zwischen Max-Planck-Ring West und Czernybrücke

Abschnittsweise einstreifige Verkehrsführung

8. B 37 zwischen Sportboothafen und Theodor-Heuss-Brücke

Bauzeit: Sommerferien 2020

Geländererhöhung für den Radverkehr, Sanierung der Gesimsköpfe

In Fahrtrichtung Autobahn für den Autoverkehr gesperrt; Umleitung über den Bismarckplatz und die Friedrich-Ebert-Anlage

9. Kurpfalzring zwischen Hans-Bunte-Straße und Im Klingenbühl

Bauzeit: Ende August bis Mitte September 2020

Fahrbahnsanierung

Einbahnregelung in Fahrtrichtung Eppelheimer Straße; in Fahrtrichtung Autobahn gesperrt, Umleitung über Henkel-Teroson-Straße; Umleitung der Buslinie 34 über Eppelheim