Landau – Arbeiten in Zeiten von Corona: Landauer Unternehmen bietet kostenlos digitale Arbeitsräume an

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar.

Flexibel und digital: Um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen, werden viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgefordert, von zu Hause aus zu arbeiten. Um all denen zu helfen, die aktuell keine entsprechenden Online-Werkzeuge zur Hand haben, bietet das Landauer Unternehmen Wiora Ventures mit Room4Work.Digital jetzt kostenlos digitale Arbeitsräume an. Die virtuellen Arbeitsplätze sind unter anderem mit einer gemeinsamen Dateienablage, Aufgabentafeln sowie einer Kalenderfunktion ausgestattet und bieten sowohl Gruppenchats als auch die Möglichkeit für Videokonferenzen an.

Oberbürgermeister Thomas Hirsch dankt dem Unternehmen um Geschäftsführer Volker Wiora für die kostenlose Bereitstellung des Online-Tools. „In der aktuellen Krisensituation ist es unbedingt notwendig, soziale Kontakte jeglicher Art auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Gleichzeitig müssen aber auch weiterhin dienstliche Dinge geregelt und Prozesse am Laufen gehalten werden“, betont der Stadtchef. Mit den digitalen Arbeitsräumen, deren kostenlose Bereitstellung von der Stiftung Lebenswert unterstützt werde, leiste das Landauer Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur Sicherstellung von notwendigen Arbeitsabläufen in der aktuellen Krise.

Weitere Informationen zum Angebot finden sich unter www.room4work.digital.



Bildunterschrift: Volker Wiora stellte OB Thomas Hirsch jetzt bei einem kurzen Termin im Rathaus seine Ideen für digitale Arbeitsplätze vor.

Quelle: Stadt Landau in der Pfalz