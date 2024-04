Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Heute startet die stadtweite Befragung zur Wohnsituation in Mannheim. Das Ifak-Institut schreibt im Namen der Stadt Mannheim rund 8.000 Haushalte im ganzen Stadtgebiet an und lädt zu einer anonymen, etwa 10-minütigen schriftlichen Befragung ein. Die Stadt Mannheim bittet um Teilnahme an der Befragung.

Die Befragung wird im Rahmen der im Mai 2023 beschlossenen Wohnungspolitischen Strategie durchgeführt. Ziel ist es Informationen zur Haushaltszusammensetzung, Wohnsituation und Einkommen der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mannheim zu erlangen. Dies ermöglicht auf Ebene aller 38 Stadtteile Aussagen darüber zu treffen, welchen Anteil des Haushaltseinkommens Mannheimer Haushalte für das Wohnen ausgeben und wo die Belastungen besonders hoch sind.

Die Ergebnisse unterstützen die kommunale Planung und ermöglichen durch gezielte Maßnahmen die Lebensbedingungen in Mannheim weiter zu verbessern. Es handelt sich dabei um eine Befragung, die entweder bequem per Onlinefragebogen beantwortet werden kann oder auf Rückfrage auch mit einem Papierfragebogen. Um möglichen Sprachbarrieren entgegenzuwirken, wird der Onlinefragebogen auch in türkischer Sprache angeboten.

Die angeschriebenen Personen wurden zufällig aus dem Einwohnermelderegister gezogen, die Teilnahme ist freiwillig und anonym. Es können keine Rückschlüsse auf Einzelpersonen oder Haushalte abgeleitet werden. Die Angaben werden streng vertraulich behandelt und ohne Angabe personenbezogener Daten nach den Richtlinien der Datenschutzgrundverordnung verarbeitet. Um einen möglichst umfassenden und unverzerrten Eindruck über die Wohn- und Lebensverhältnisse aller Mannheimer Haushalte in den Stadtteilen zu erlangen, ist es wichtig, dass alle angeschriebenen Personen teilnehmen.