Sinsheim – Mobile Medienhilfe vom Zentrum für Inklusion Weinheim ist unterwegs – Der Medienbus macht Halt in Sinsheim

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Wie funktionieren eigentlich WhatsApp, Telegram oder Signal? Was tun, wenn ich meine Mails einfach nicht auf dem Smartphone finde? Wo ist die Datei hin, die ich doch gerade erst heruntergeladen habe? Wie klappt das am besten mit dem E-Paper der Lieblingszeitung? Wie finde ich die schnellste Bahn- oder Busverbindung über die RNV-App? Und wo bekomme ich diese App überhaupt her? Fragen, die sich viele Nutzer von Handy, Smartphone und Computer, ob jung oder alt, ob mit oder ohne Behinderung, sicherlich häufig stellen. Und nicht immer liegt die Antwort direkt auf der Straße. Der „Medienbus“ schafft die Lösung und bringt seit Oktober 2022 Medienhilfe direkt zu den Menschen in den ländlichen Raum des Rhein-Neckar-Kreises. In einem umgebauten und medial voll ausgestatteten Linienbus werden Fragen rund um die Themen Handy und Smartphone, Computer und Internet oder Sozialen Medien direkt geklärt. Der rote Medienbus macht an wechselnden Standorten im Landkreis Halt, immer nah an zentralen Orten oder Veranstaltungen.

So kann man auch mal auf dem Weg zum Bäcker oder Amt nachfragen, wie die neue App funktioniert oder schnell etwas Wichtiges ausdrucken. Das Medienbus-Team besteht aus Menschen mit Behinderungen, die gemeinsam mit medienpädagogisch geschulten Betreuern sowie Ehrenamtlichen Hilfestellungen bei Fragen leisten und Schulungen rund um die wichtigsten Computer-Themen durchführen. Vom 6. bis 8. Mai ist der Medienbus in Sinsheim in der Allee am Einmündungsbereich Friedrichstraße/Karlsplatz vor Ort. Der Bus ist an allen Tagen von 10:00 bis 16:00 Uhr geöffnet.

In Sinsheim finden folgende Kurse statt:

Montag, 6. Mai

11:00 Uhr: Telefonieren und Kontakte speichern

14:00 Uhr: Suchen und Finden im Internet

Dienstag, 7. Mai

11:00 Uhr: WhatsApp – Nachrichten und Bilder verschicken

14:00 Uhr: Apps installieren und verwenden

Mittwoch, 8. Mai

11:00 Uhr: Datenschutz – Umgang mit eigenen Daten

Die Kurse sind kostenlos und ohne Anmeldung. Sie dauern ca. 20 bis 25 Minuten. Bei Fragen zum Medienbus steht das Zentrum für Inklusion gerne unter der Nummer 06201 3897857 zur Verfügung. Auf der Homepage des Projekts www.medien-bus.de gibt es weitere Infos.