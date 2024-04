Landau – Kreistag stellt mehr als eine halbe Million Euro bereit – Für Gymnasium Edenkoben und elektronische Schließzylinder in der Verwaltung

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Kreistag Südliche Weinstraße hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig Über planmäßigen Aufwendungen in Höhe von 595.000 Euro zugestimmt. Die zusätzlichen Mittel benötigt die Kreisverwaltung, um am Gymnasium Edenkoben einen Sonnenschutz auszutauschen, dort einen naturwissenschaftlichen Klassensaal umzubauen und um elektronische Schließzylinder in zwei Gebäuden der Kreisverwaltung einzubauen. Der Kreisausschuss hatte die Verwaltung zuvor bereits ermächtigt, die entsprechenden Vergabeverfahren einzuleiten und dem jeweils wirtschaftlichsten Bieter den Zuschlag zu erteilen. Der Kreistag hat nun die Mittel dafür zur Verfügung gestellt. Der auszutauschende Sonnenschutz befindet sich auf der Südseite vom Erweiterungsbau des Gymnasiums Edenkoben. Der derzeitige Schutz ist an vielen Stellen verschlissen. So kann es in den Klassensälen im Sommer sehr heiß werden.

Um das zu vermeiden, soll schnell Abhilfe geschaffen werden. Die Kosten für den Austausch betragen voraussichtlich 260.000 Euro. Außerdem soll im Gymnasium Edenkoben ein Klassensaal zu naturwissenschaftlichen Klassensaal (NaWi-Saal) umgebaut werden. Dafür belaufen sich die Kosten auf voraussichtlich rund 110.000 Euro. In den Gebäuden der Kreisverwaltung sind kurz- und mittelfristig Maßnahmen umzusetzen, die die Informationssicherheit und der Sicherheit der Mitarbeitenden weiter verbessern. Sowohl die Polizei als auch der Informationssicherheitsbeauftragte haben entsprechende Anforderungen formuliert. Eine Maßnahme ist, elektronische Schließzylinder in den Dienstgebäuden 1 und 2, also im Kreishaus in der Straße „An der Kreuzmühle“ und im Verwaltungsgebäude in der Arzheimer Straße in Landau, zu installieren. Diese sogenannten E-Zylinder benötigen für den Zugang einen entsprechend programmierten Chip und keinen Schlüssel mehr. Die Kosten für den Einbau betragen voraussichtlich 225.00 Euro.