Speyer – Neue Termine im Begleitprogramm zur Ludwig-Ausstellung – Frühstück mit dem Direktor und inszenierte Führung für Kinder

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Historisches Museum der Pfalz Speyer) – Wie sah eine Kindheit am Königshof aus? Was gab es zu essen? Welche Manieren mussten eingehalten werden? Solche und viele andere Fragen beantwortet die Museumspädagogin Petra Henke alias „Königin Therese“, wenn sie Kinder durch die Ausstellung „König Ludwig I. – Sehnsucht Pfalz“ im Historischen Museum der Pfalz begleitet. Die inszenierten Führungen am Sonntag, 28. April um 11 Uhr und Sonntag, 12. Mai um 15 Uhr richten sich speziell an den Museumsnachwuchs ab acht Jahren und die erwachsenen Begleitpersonen. Die Teilnahme an der Führung kostet 7 Euro zuzüglich des Eintritts. Karten gibt es an der Museumskasse oder im Online-Shop unter www.tickets.museum.speyer.de

Am Sonntag, 5. Mai lädt Museumsdirektor Alexander Schubert zu einer kulinarischen Führung durch die Ludwig-Schau mit einem bayerisch-pfälzischen Frühstück ein. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr und richtet sich an ein erwachsenes Publikum. Tickets gibt es für 21 Euro inklusive Frühstück an der Museumskasse oder unter www.tickets.museum.speyer.de

Weitere Informationen zu Führungen, Terminen und Sonderöffnungszeiten unter www.ludwig-ausstellung.de