Worms – KHS Worms baut neue Logistikhalle für 3,5 Millionen Euro

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar.

• Immobilie hebt Produktionslogistik auf ein neues Level

• Vorzeigeprojekt in Sachen Ökologie

• Lokale Politik begleitet feierlichen Spatenstich

Die KHS GmbH investiert einen zweistelligen Millionenbetrag in den gezielten Aus- und Umbau seiner deutschen Standorte. Das jüngste Beispiel zeigt sich am Produktionssitz in Worms: Im Gewerbegebiet Enzinger Straße entsteht eine rund 4.400 Quadratmeter große Logistikhalle mit modernster technischer und energetischer Ausstattung, die Anfang 2025 in Betrieb gehen wird. Damit stellt der Systemanbieter die Weichen für ein hocheffizientes Distributionsmanagement und die gleichzeitige Erhöhung seiner Produktivität beim Bau von Palettier- und Packmaschinen. Zentrale Kriterien bei der Konzeption zur Umsetzung des Vorhabens waren die Standortattraktivität sowie die konsequente Fortsetzung der unternehmensweiten Nachhaltigkeitsbestrebungen. So wird das Gebäude eine mit klimafreundlichen Energien betriebene Fußbodenheizung haben.

Die lokale Politik, darunter Bürgermeisterin Stephanie Lohr (CDU), der SPD-Landtagsabgeordnete Jens Guth und Stadtentwicklungsdezernent Timo Horst (SPD), hatte damit viele Gründe, beim feierlichen Spatenstich am 4. April dabei zu sein. Lohr: „Diese Millionen-Investition von KHS in den Standort Worms verstehe ich als Bekenntnis zu unserer Stadt, der Metropolregion Rhein-Neckar und dem Rhein-Main-Gebiet. Es freut mich, dass sich ein global agierendes Unternehmen und einer der führenden Anbieter in seinem Markt hier so wohl fühlt und für die Zukunft gut aufgestellt sieht.“ Als Arbeitgeber, Ausbildungsbetrieb und Auftraggeber ist KHS ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Region.

Das Werk in Worms ist eine der fünf deutschen KHS-Produktionsstätten. Die Kernkompetenzen des 1879 durch Lorenz Adalbert Enzinger gegründeten Unternehmens, das seit 1993 zur KHS Gruppe gehört, liegen auf der Produktion von Palettier- und Packmaschinen für die Getränkeindustrie weltweit. Aktuell beschäftigt KHS Worms mehr als 230 Mitarbeiter, darunter 15 Auszubildende, in diversen Berufen, beispielsweise in Ingenieursdisziplinen wie der Mechanik, in der Elektronik oder in der Verwaltung. Als Ausbildungsbetrieb bietet KHS sowohl klassische Lehren als auch duale Studiengänge an. Ziel ist es, den Nachwuchskräften eine langfristige berufliche Perspektive zu bieten.

Neue Logistikhalle soll Effizienz steigern

Die neue Logistikhalle wird in Zusammenarbeit mit dem Bauunternehmen Goldbeck errichtet und umfasst rund 4.400 Quadratmeter. Um die Produktion technisch und ökologisch auf den neuesten Stand zu heben, investiert KHS 3,5 Millionen Euro. Wenn die Halle Anfang 2025 in Betrieb geht, wird die Fertigung noch effizienter als bisher mit Maschinengroßteilen wie Robotern, Seitenwänden oder Transportbändern versorgt. Standortleiter Dr. Mohamed Astitouh erklärt: „Funktionierende Abläufe sind essenziell, um am globalen Markt zu bestehen. Wenn in der Montage die benötigten Teile zur richtigen Zeit verfügbar sind, können wir kurze Lieferzeiten erreichen und unsere Produktivität steigern. Wir investieren frühzeitig, um die steigenden Anforderungen unserer Kunden auch langfristig erfüllen zu können.“

Kurze Wege und ein effizienter Transport sowie ein einfaches Handling der Bauteile ermöglichen reibungslose Abläufe in der Intralogistik. Durch die unmittelbare Nähe von Montage- und Logistikhalle, einen überdachten Übergang sowie die räumliche Verbindung von Wareneingang und Qualitätsmanagement sind die Prozesse optimal aufeinander abgestimmt. Moderne Regalsystem, Kräne in der Halle sowie Transporthilfen runden die Modernisierung ab. Kleinteile werden künftig in einer Fachbodenanlage gelagert, die eine schnelle Kommissionierung ermöglicht. Teile mit einer Länge von bis zu vier Metern werden in einem vollautomatisierten Shuttle-System eingelagert, wodurch eine effiziente Ausnutzung der Hallenhöhe ermöglicht wird.

Neuinvestition als ökologisches Vorzeigeprojekt

Neben der Effizienz spielten bei der Konzeption des Neubaus Nachhaltigkeitskriterien eine zentrale Rolle. Eine Luft-Luft-Wärmepumpe und eine Photovoltaikanlage liefern dabei die Energie für die Fußbodenheizung. „Die energieautarke Logistikhalle unterstreicht unsere unternehmensweiten Nachhaltigkeitsbestrebungen und die Zukunftsorientierung des Standorts“, sagt Dr. Astitouh. Zudem wird das gesamte Oberflächenwasser auf dem Gelände versickern können. Eine aufwendige Bepflanzung des Standorts unterstreicht darüber hinaus den ökologischen Ansatz.

KHS setzt 2024 weitere Bauprojekte um

Die Errichtung der neuen Logistikhalle in Worms, die von einer Modernisierung der Kunden- und Mitarbeiterbereiche begleitet wird, ist nur eines von vielen Projekten der Investitionsoffensive. Alle deutschen Standorte werden sukzessive aus- oder umgebaut. Astitouh: „Wir sind Pioniere und einer der führenden Unternehmen unserer Branche. Das soll sich auch in repräsentativen Räumlichkeiten und einer modernen Produktionsumgebung widerspiegeln.“

Quelle: Frank Reinhold