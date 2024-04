Schifferstadt – Jugendtreff und Graffiti-Künstler verschönern Schillerplatz

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Einen kleinen Vorgeschmack auf den Sommer gab´s am Wochenende nicht nur durch die hohen Temperaturen, sondern auch durch die Kunstwerke auf den Stromverteilerkästen am Schillerplatz. Gemeinsam mit den jungen Graffiti-Künstlern von Wandkunst Speyer haben Kinder und Jugendliche des Schifferstadter Jugendtreffs farbenprächtige Naturmotive aufgesprayt. Das Kunstprojekt wird über die Verfügungsfonds des Projekts Soziale Stadt gefördert. Eine Blume und ein Marienkäfer – Max Schneider und Leon Schilling von Wandkunst Speyer haben am vergangenen Samstag bereits vorgelegt und zwei Verteilerkästen gestaltet. Am Sonntag stieß eine Gruppe des Jugendtreffs dazu und durfte sich an einer Dreierreihe von Stromverteilerkästen kreativ austoben. Die beiden Graffiti-Künstler zeichneten die Konturen vor und erklärten die Handhabung der Spraydosen sowie die Technik. Enthusiastisch griffen die Mädchen und Jungen zu den Farben. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Eine gelbe und eine violette Blüte sprießen nun aus den Pflastersteinen. Bürgermeisterin Ilona Volk begleitete die Aktion: „Ich bin total begeistert, wie aus diesen unschönen, grauen Kästen richtige Kunstwerke geworden sind. Die Mädchen und Jungs vom Jugendtreff haben ganze Arbeit geleistet und wurden von den beiden jungen und sehr talentierten Künstlern liebevoll an die Hand genommen. Danke an alle Beteiligten für diesen tollen Blickfang mitten in unserer Stadt!“ Sie haben auch eine Idee, um das Leben in Schifferstadt schöner, nachhaltiger und bunter zu machen? Mithilfe des Verfügungsfonds können Sie bis zu 2.000 Euro für Ihr Projekt im Gebiet der Sozialen Stadt erhalten. Ein Nachbarschaftsfest, Musiktage für Kinder, Pflanzaktionen oder Bewegungsparcours an der frischen Luft – das Team der Sozialen Stadt freut sich über Ihre Anträge auf Förderung an sozialestadt@schifferstadt.de. Weitere Informationen finden Sie auf der städtischen Homepage www.schifferstadt.de.

