Hockenheim – Erfolgreicher Besuch der Hockenheimer Delegation in Commercy zur Stärkung der Städtepartnerschaft

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Die CDU-Stadtratsfraktion initiiert mit der Veranstaltungsreihe „Fraktion vor Ort“. Eine neue und auch regelmäßige Möglichkeit, mit den Bürgern der Stadt Frankenthal ins Gespräch zu kommen und zu bestimmten Themen in den Austausch zu gehen. So werden an den ersten beiden Terminen, am 13. und 15. April, Kultur sowie Sicherheit und Ordnung ... Mehr lesen »