Hockenheim – Vortrag: Streaming für die ältere Generation

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Aus dem Festnetzanschluss wird das Smartphone, aus Briefen werden E-Mails, aus Schallplatten wurden CDs und schließlich Onlinedienste – die Welt entwickelt sich kontinuierlich weiter. So auch im Bereich der Unterhaltungsmedien. Durch Streaming und Onlinedienste wird den Menschen auch im Bereich des Fernsehens eine immer größere Bandbreite an Filme, Serien und Dokumentationen angeboten. Diese schnelle Entwicklung ist jedoch insbesondere für ältere Menschen eine Herausforderung. Um Seniorinnen und Senioren über die modernen Möglichkeiten des Fernsehens über Streamingdienste zu informieren, lädt das Seniorenbüro Hockenheim im Rahmen des Senioren-Medienmentoren-Programms des Landesmedienzentrum Baden-Württemberg zu einem Vortrag zum Thema Streaming ein. Der kostenlose Vortrag findet am Donnerstag, den 18. April 2024, um 15:30 Uhr in der Zehntscheune (Untere Mühlstraße 4, 68766 Hockenheim) statt. Referent Claus Bamberg gibt den Teilnehmenden hier einen Überblick über aktuelle Mediatheken, Streamingdienste und mögliche Kostenfallen. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerplätze bittet das Seniorenbüro Hockenheim um eine vorherige Anmeldung (Mail: seniorenbuero@hockenheim.de, Telefon 06205 21-1503, Montag bis Donnerstag 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr).

