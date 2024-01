„Natürlich Heidelberg“: Termine im Februar – Anmeldung zu Veranstaltungen ist online möglich

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – An einzelnen Standorten im Heidelberger Stadtgebiet werden am Mittwoch, 24. Januar 2024, erstmals kurz die neuinstallierten Sirenen in einem Testlauf heulen. Die Funktionsprüfungen werden ab 8.30 Uhr beginnen und sieben Standorte umfassen. Geplant ist in diesem ersten Schritt die Prüfung von Sirenenstandorten in den Bereichen Schlierbach, Altstadt, Patrick-Henry-Village, Kirchheimer Hof, ... Mehr lesen »